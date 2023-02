Regionali. Fontana festeggia: “I lombardi hanno capito. Li ringrazio di cuore”

Il presidente uscente confermato per altri cinque anni alla guida della Regione

Fontana: “I lombardi hanno capito il significato del nostro lavoro in questi anni”

MILANO – “Sono molto contento. Ringrazio i lombardi che hanno ben capito il significato del nostro lavoro e la concretezza di questi anni”. Sono le prima parole di Attilio Fontana, confermato presidente della Regione Lombardia.

Mentre lo spoglio è ancora in corso, il risultato parziale già evidenzia nettamente la vittoria della coalizione di centrodestra sugli sfidanti. “Sono davvero contento – ha concluso – e li ringrazio di cuore. Tutti”.

“E’ stata una vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa. Una vittoria che andata a toccare tutti i territori e il dialogo di tutti i componenti di questa regione, ha sottolineato concretezza del lavoro fatto in questi anni e sono soddisfatto del fatto che i cittadini abbiano compreso la nostra capacità di affrontare questioni anche complicate. La risposta ha sempre fondato le ragioni nell’aiutare e dare sostegno alla gente”.

Per Fontana il forte astensionismo “deve indurre a delle valutazioni. Fino ad oggi purtroppo si è sempre parlato di questo problema ma si è fatto molto poco. Serve attenzione per capirne le motivazioni, coinvolgere ancora più i cittadini nelle scelte che verranno fatte”.

“Da adesso si guarda al futuro – ha aggiunto Fontana – Ci sono sicuramente tante nubi e dobbiamo affrontarle con la determinazione di questi anni. Dobbiamo fare in modo che la nostra regione, punto di riferimento per l’Italia e per l’Europa, possa affrontare queste difficile sfide e superarle”.

