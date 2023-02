Regionali. Fratelli d’Italia brinda alla sua ascesa: “I più votati in Lombardia”

Il commissario provinciale Pietro Fiocchi ribadisce la soddisfazione del gruppo lecchese

Alessandra Rota: “La volontà dei cittadini è stata chiara. E’ un nobile riconoscimento per i nostri militanti”

LECCO – “Nella mia veste di Commissario di FdI della provincia di Lecco non posso che esprimere piena soddisfazione riguardo il risultato del Partito in tutta la provincia coronato con l’elezione a Consigliere Regionale di Giacomo Zamperini ed anche per i consensi conseguiti da Fabio Mastroberardino e dell’intera squadra completata da Donatella Scaravilli e Giulia Turato. Continua pertanto il trend positivo di Fratelli d’Italia che in Lombardia è stato il partito più votato della coalizione”.

E’ il commento di Pietro Fiocchi, europarlamentare lecchese di Fratelli d’Italia: “Ciò è dovuto, per quanto riguarda Lecco, al dinamismo e all’affinità politica sul territorio e all’impegno che era stato già riconosciuto con l’elezione di Giacomo Zamperini in Consiglio Comunale e di Fabio Mastroberardino in Provincia. Tutto ciò – aggiunge – è stato reso possibile grazie alla coerenza della nostra leader e Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si accinge a dar corso nel corso del 2023 ad alcune riforme importante per la Nazione”.

“Personalmente – conclude – proseguirò il mio lavoro a Bruxelles e contestualmente continuerò ad essere presente sui territori del Collegio Nord-Ovest in previsione anche delle elezioni europee che si terranno nel 2024.”

“La volontà dei lecchesi è chiara – ribadisce, Alessandra Rota presidente del Circolo Lecco – Fratelli d’Italia ha ottenuto i maggiori consensi in Provincia e Giacomo Zamperini è stato prescelto in città. Il nostro schieramento, superato il periodo di rodaggio, dopo aver conseguito lusinghieri risultati nelle elezioni amministrative del capoluogo ha accelerato la crescita con l’imponente successo alle elezioni politiche, consolidato finalmente ora da quello regionale. Desidero stringere la mano a tutti coloro che, per pura fede politica e amore della nostra piccola Patria lecchese, si sono adoperati in ogni occasione e con ogni mezzo, anche il più umile, nell’ascolto dei cittadini e nella promozione delle nostre idee e dei nostri progetti, mirando esclusivamente al supremo interesse della collettività”.

“Sono convinta – aggiunge – che l’affetto della nostra gente sia per i militanti il riconoscimento più nobile. Ai cittadini che ci hanno onorato della loro fiducia assicuro l’impegno di tutti noi, fratelli in un Paese da rianimare, per garantire ai nostri discendenti una vita migliore in un territorio migliore”.