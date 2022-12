Regionali. Maiorjno a Lecco: “Sanità e trasporti, fallimento del centrodestra”

Il candidato del centrosinistra per il Pirellone si confronta gli amministratori locali a Lecco

Poi l’incontro con il comitato pendolari: “La Lombardia deve cambiare nel rapporto con le comunità”

LECCO – Tappa a Lecco per Pierfrancesco Majorino, eurodeputato del PD e candidato del centrosinistra per la corsa al Pirellone: in città, ha incontrato un gruppo di amministratori locali al municipio di Lecco e poi il comitato pendolari nella vicina stazione.

Ad accoglierlo a Palazzo Bovara è stato il sindaco Mauro Gattinoni insieme al vicesindaco Simona Piazza, indicata tra i candidati lecchesi del partito per il consiglio regionale, e con loro l’assessore Maria Sacchi, il sindaco di Olginate Marco Passoni, il segretario provinciale dem Manuel Tropenscovino, il presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello e il capogruppo in consiglio Pietro Regazzoni.

Majorino sfiderà il presidente uscente Attilio Fontana e Letizia Moratti per la guida di Regione Lombardia: “Io credo che la Lombardia debba cambiare radicalmente nel rapporto con le comunità locali, con le energie presenti sul territorio – ha sottolineato – credo che il rapporto con le amministrazioni locali e con i cittadini, con le associazioni e i comitati siano il cuore della scommessa da portare avanti per rilanciare la nostra regione”.

Per Majorino la Lombardia “deve recuperare posizioni sia sul piano del prodotto interno lordo che su quello della capacità di rispondere ai bisogni quotidiani. Su due temi enormi, sanità e trasporti, vi è stato un fallimento sconcertante e quindi c’è la necessità di ricostruire una cultura della promozione dei servizi adeguata”.

“Se una sanità di eccellenza diventa una sanità discriminante dove l’unica possibilità per aggirare i tempi di attesa è pagare le prestazioni private, significa che serve una riorganizzazione profonda dei servizi. Credo che la Lombardia non meriti tutto questo, per le potenzialità e le capacità che ha sul territorio”.

Nel frattempo si sta per stringere l’alleanza elettorale con i Cinque Stelle: “C’è stato un dialogo positivo sui temi, ho apprezzato molto lo spirito costruttivo. Sono ottimista”.