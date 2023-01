Regionali. Terzo Polo, sabato Calenda a Lecco con l’on. Elena Bonetti

Appuntamento alle ore 11 in Sala Ticozzi con il leader di Azione, Carlo Calenda

Ci sarà anche l’ex ministro Bonetti di Italia Viva e i candidati lecchesi alle regionali

LECCO – Nella mattinata di Sabato 28 Gennaio il leader del Terzo Polo e Segretario di

Azione, On. Carlo Calenda, e l’ex-ministro ed esponente di Italia Viva, On.

Elena Bonetti, si recheranno in visita a Lecco.

Nell’occasione, presenteranno presso sala Ticozzi (ore 11:00 circa) i quattro

candidati alle prossime elezioni regionali della lista Azione-Italia Viva-Calenda:

Lorenzo Riva di Malgrate, Eleonora Lavelli di Imbersago, Franco Limonta di Galbiate e Daniela Rusconi di Oggiono.

Parteciperanno all’evento anche altri parlamentari del Terzo Polo. L’evento sarà aperto al pubblico, seguiranno a breve informazioni relativamente alla prenotazione dei posti.

E’ previsto inoltre un secondo appuntamento: