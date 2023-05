Regione: 60 mila euro per la sicurezza e la vigilanza sul lago

Dal Pirellone, risorse per servizi di pronto intervento, soccorso e vigilanza sul Lario

Zamperini: “Si incrementerà il presidio sul nostro lago rendendolo più attrattivo e fruibile in tutta sicurezza”

LECCO – Regione Lombardia stanzia 219 mila euro per la sicurezza e la vigilanza dei laghi lombardi, di cui 60mila destinati al Lario.

La misura finanzia per l’anno 2023 interventi inerenti al servizio di sicurezza dei naviganti e per l’organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza. La proposta è destinata alle autorità di bacino lacuale ed ai Comuni rivieraschi.

Sull’argomento interviene il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini: “Esprimo grande soddisfazione per questa misura attraverso la quale Regione Lombardia dimostra ancora una volta sinergia con il nostro territorio stanziando 60 mila euro per gli organi di vigilanza del Lago di Lecco. Con questo intervento importante, si andrà ad incrementare il presidio sul nostro lago rendendolo così ancor più attrattivo e fruibile in totale sicurezza, soprattutto in vista dell’estate. A queste risorse si aggiungono altre esperienze già operative, come la nuova pilotina per la ricerca e il soccorso in acqua in dotazione alla Guardia Costiera Ausiliaria del Lario alla cui inaugurazione sono recentemente intervenuto, assistendo direttamente ad una simulazione di salvataggio in acqua”.

“Altro esempio di iniziativa virtuosa è quello dell’idroambulanza – della Croce Rossa – che verrà inaugurata il 27 maggio e che rappresenta un servizio unico nel suo genere che va sostenuto e valorizzato. Per questi interventi in favore della nostra Provincia ringrazio l’Assessore ai Trasporti, Franco Lucente, e la Guardia Costiera Ausiliaria del Lario per il suo costante impegno sulle acque del nostro lago” così ha concluso Zamperini.