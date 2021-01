Regione, Fontana contestato in Consiglio. M5S: “Verità per la Lombardia”

Bagarre nell’aula del consiglio regionale durante l’intervento di Attilio Fontana

Un consigliere si inginocchia davanti al governatore, i Cinque Stelle protestano esponendo cartelli

MILANO – Seduta del Consiglio Regionale della Lombardia sospesa dopo l’intervento del presidente Attilio Fontana e la protesta delle opposizioni che hanno chiesto trasparenza su dati dei contagi diventati oggetto di una aspra polemica sull’asse Roma-Milano.

Una protesta che è culminata con l’allontanamento dall’aula del consigliere di +Europa, Michele Usuelli, che si era inginocchiato davanti a Fontana ribadendo la richiesta di mettere a disposizione i dati ,

Il MoVimento 5 Stelle ha protestato con dei cartelli: “Verità per la Lombardia”.

“Inaccettabili le giustificazioni di Fontana in aula soprattutto alla luce delle notizie sconvolgenti emerse in questi giorni che affondano la sua versione dei fatti – commenta così Raffaele Erba, consigliere regionale pentastellato – La Giunta di Regione Lombardia deve chiarire tutte le ombre sulla trasmissione dei dati dei contagi all’Istituto Superiore della Sanità: dai sindaci che si erano accorti dei numeri sbagliati settimane prima, passando per l’interrogazione fatta a giugno dello scorso anno dal collega Usuelli che prospettava le criticità del conteggio, fino ad arrivare alle email scritte dai suoi stessi tecnici che confermano le perplessità dell’ISS”.

“Oggi in aula – aggiunge – non abbiamo ricevuto nessuna risposta precisa. Fontana insiste nella sua linea improntata sulla mancata trasparenza dei dati e continua a non rispondere alle tante contraddizioni insite nella sua versione. I dati devono essere messi a disposizione delle minoranze ma anche di tutti i cittadini per poter valutare eventuali responsabilità. Ormai è saltata ogni regola di dialogo per colpa di questa maggioranza che continua ad andare avanti come se non fosse successo nulla e a rimanere sempre più sorda ai legittimi interrogativi dei lombardi”.

