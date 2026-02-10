Regione Lombardia investe 18 milioni per il recupero dei beni culturali pubblici

Approvata la delibera su proposta dell’assessore Francesca Caruso: fondi dal 2026 al 2029 e contributi a fondo perduto fino al 50%

L’assessore Francesca Caruso: “Con questo investimento da 18 milioni di euro Regione Lombardia conferma il proprio impegno tangibile”

MILANO – Regione Lombardia mette sul piatto 18 milioni di euro per il recupero e il restauro di beni e immobili pubblici destinati ad attività culturali, con l’obiettivo di restituire nuova funzione a spazi oggi inutilizzati o sottoutilizzati e rafforzare l’offerta culturale nei territori. Le risorse sono state stanziate con una delibera di Giunta su proposta dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Il provvedimento finanzia progetti orientati alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico lombardo, puntando sulla riqualificazione e sull’accessibilità degli edifici. Il bando, che sarà aperto nelle prossime settimane, intende favorire sinergie tra diversi attori pubblici e privati, anche attraverso formule di partenariato pubblico-privato, per migliorare la fruizione dei beni culturali e generare ricadute positive sulle economie locali.

Lo stanziamento complessivo di 18 milioni di euro si inserisce in un piano pluriennale di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale ideato e attuato dalla Regione. Nel dettaglio, le risorse ammontano a 7,2 milioni di euro per il 2026 e a 3,6 milioni per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029. Alla dotazione regionale potranno aggiungersi ulteriori fondi, fino a 3,5 milioni di euro, messi a disposizione da Fondazione Cariplo.

“Con questo investimento da 18 milioni di euro – ha detto l’assessore Caruso – Regione Lombardia conferma il proprio impegno tangibile nella promozione e nel rilancio del nostro straordinario patrimonio culturale pubblico, riconoscendone il ruolo strategico non solo sul piano identitario, ma anche come leva di sviluppo economico e attrattività dei territori. Finanziamo iniziative capaci di restituire nuova vita a beni culturali, rendendoli accessibili e aperti al pubblico. Il bando promuove una visione integrata che mette insieme cultura, innovazione, sostenibilità e collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di costruire presìdi culturali duraturi e di qualità, in grado di generare valore aggiunto per tutta la Lombardia”.

Per quanto riguarda la componente regionale, l’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto e a destinazione vincolata, fino a un massimo del 50% del costo totale del progetto. Ai progetti selezionati saranno garantiti finanziamenti compresi tra 500 mila euro e 1 milione di euro.

Sulla collaborazione istituzionale è intervenuto anche Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo: “La valorizzazione del patrimonio culturale – ha spiegato Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo – rappresenta per noi una leva strategica per lo sviluppo dei territori e il benessere delle comunità. Su questa visione strategica condivisa, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo collaborano per sostenere progetti culturali integrati, mettendo a disposizione del territorio strumenti complementari. Fondazione promuoverà, di concerto con Regione, un bando a sostegno della buona gestione e della valorizzazione dei beni culturali. La collaborazione tra le due istituzioni consentirà di amplificare l’efficacia dell’azione, mettendo a sistema risorse, competenze ed energie. È da questa sinergia che potranno nascere interventi significativi per i territori e capaci di produrre valore duraturo per le comunità”.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica ‘Bandi e Servizi’. L’apertura dell’avviso è prevista nelle prossime settimane. Tutti gli interventi finanziati dovranno essere avviati entro il 2027 e conclusi entro il 2029, secondo il cronoprogramma stabilito dalla Regione.