Regione Lombardia: minori entrate per 318 milioni di euro a causa del covid

Mauro Piazza (FI): “Governo vari misure che garantiscano i mancati gettiti regionali”

Il consiglio regionale approvato a larga maggioranza una mozione

MILANO – “Il Consiglio regionale lombardo ha approvato a larga maggioranza una mozione che chiede al governo di predisporre un sistema di riconoscimento finanziario che garantisca e compensi i mancati gettiti regionali e provveda alla copertura delle spese sostenute dalla Regione durante l’emergenza Covid-19”.

Il lecchese Mauro Piazza è tra i consiglieri regionali che hanno presentato la mozione: “La pandemia ha impattato in maniera significativa sulla finanza pubblica, a tal punto che le Regioni a statuto ordinario stimano una fabbisogno finanziario di circa 2 miliardi, un ‘buco’ che, se non interverranno forme di compensazione, dovrà essere colmato con la riduzione della spesa corrente e dunque con il taglio dei livelli essenziali delle prestazioni. Per quanto riguarda Regione Lombardia le minori entrate correnti dovrebbero essere pari a circa 318 milioni”.

Nella mozione si chiede al tempo stesso la facoltà, per questo esercizio finanziario, di disapplicare i vincoli di finanza pubblica oltre che una piena libertà per i comuni di usare proprio avanzo: “Dall’aula di Palazzo Pirelli abbiamo lanciato un forte grido di allarme, speriamo che a Roma qualcuno ascolti altrimenti vi è rischio concreto che di fronte all’inerzia governativa Regione Lombardia debba ridurre la propria spesa corrente, compresi i livelli essenziali delle prestazioni anziché potenziare le proprie risposte contro la situazione emergenziale applicando cosi una politica fiscale di tagli lineare che rischiano di vedere fortemente limitate le azioni di politiche attive attualmente in essere per il sostegno dell’economia lombarda”.