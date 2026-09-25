Regione Lombardia sostiene tre eventi sportivi lecchesi tra Oggiono, Bellano e Valmadrera

Poco più di 25mila euro per Velo Club Oggiono, Csi Lecco e Circolo Velico Tivano

Mauro Piazza: “Un sostegno concreto allo sport lecchese”

LECCO – La pubblicazione della graduatoria del secondo periodo del bando “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo – periodo 1° luglio 2026 – 30 settembre 2027”, relativa alle iniziative che si terranno tra ottobre 2026 e gennaio 2027, conferma il ruolo centrale della provincia di Lecco nel panorama sportivo regionale.

Lo evidenzia il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, che sottolinea la qualità delle progettualità lecchesi: “Lo sport è una infrastruttura sociale fondamentale. Lecco, ancora una volta, dimostra di saper proporre eventi di qualità, capaci di coinvolgere giovani, associazioni e comunità. La Regione sostiene con convinzione queste realtà perché generano valore, identità e partecipazione”.

La provincia di Lecco ha presentato 5 domande complessive, di cui 3 sono state finanziate: 1 sulla Linea A e 2 sulla Linea B.

Linea A – competizioni agonistiche nazionali/internazionali

Velo Club Oggiono – “98° Il Lombardia Under 23”

Comune: Oggiono

Contributo concesso: 15.000 €

Linea B – competizioni agonistiche e amatoriali

Comitato territoriale C.S.I. di Lecco APS – 14° Campionato nazionale CSI di corsa su strada

Comune: Bellano

Contributo concesso: 7.000 €

Comune: Bellano Contributo concesso: 7.000 € Circolo Velico Tivano – Associazione Sportiva – 25° Coppa Città di Valmadrera 2026

Comune: Valmadrera

Contributo concesso: 3.363 €

“Tre realtà diverse, tutte radicate nel territorio, che rappresentano al meglio la vitalità sportiva lecchese. Oggiono conferma la sua tradizione ciclistica con una competizione di livello nazionale; Bellano ospita un campionato che valorizza la corsa su strada e la partecipazione popolare; Valmadrera rinnova una storica manifestazione velica che unisce sport e identità locale. Sono esempi di come lo sport sappia unire comunità e generare valore”, conclude Piazza.