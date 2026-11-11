Regione Lombardia stanzia 2 milioni per gli orfani di femminicidio

Equipe multidisciplinari e contributi economici fino a 26 anni

“Affinché nessuno sia lasciato solo”: l’assessore Elena Lucchini presenta il nuovo modello regionale

MILANO – Una rete di professionisti per accompagnare i ragazzi nel percorso di crescita e contributi economici per sostenerne l’autonomia. Regione Lombardia rafforza gli interventi a favore degli orfani di femminicidio con una nuova misura che mette a disposizione 2 milioni di euro per il biennio 2026-2027. La Giunta regionale ha approvato la delibera “Con te in Lombardia”, su proposta di Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

L’obiettivo è garantire in tutto il territorio lombardo risposte più omogenee e tempestive ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei giovani che hanno perso la madre a causa della violenza maschile. Un sostegno che non si esaurisce nell’aiuto economico, ma punta ad accompagnare nel tempo i percorsi di crescita, inclusione e autonomia.

La nuova misura introduce un modello di intervento articolato su due linee complementari. La prima riguarda la costituzione e il funzionamento di un’équipe territoriale multidisciplinare in ciascuna delle otto Ats lombarde. Questi gruppi di lavoro avranno il compito di seguire gli orfani e le orfane, favorendo il coordinamento tra i servizi e i professionisti coinvolti. L’obiettivo è costruire percorsi personalizzati, capaci di rispondere alle diverse esigenze e di garantire continuità nell’assistenza.

La seconda linea prevede contributi economici destinati direttamente agli orfani di femminicidio fino al compimento dei 26 anni. La gestione amministrativa e finanziaria delle risorse sarà affidata ad Ats Pavia, individuata come soggetto gestore unico a livello regionale.

“Compiamo un passo importante nel rafforzamento delle politiche regionali a favore degli orfani e delle orfane di femminicidio”, spiega l’assessore Lucchini. “Con questa nuova misura abbiamo voluto potenziare l’intervento precedente investendo non soltanto maggiori risorse, ma soprattutto costruendo un sistema di interventi più strutturato, capace di rispondere in maniera concreta e continuativa ai bisogni di questi ragazzi”.

La principale novità, sottolinea l’assessore, è proprio l’attivazione delle équipe multidisciplinari in tutte le Ats lombarde. “Affinché nessuno sia lasciato solo e ogni percorso possa essere seguito con attenzione e competenza. Accanto al sostegno economico, vogliamo garantire una rete di accompagnamento che sappia esserci nel tempo, sostenendo la crescita, il benessere e il futuro di questi giovani”.

Lucchini richiama infine la responsabilità delle istituzioni nel garantire un sostegno che non si limiti alle dichiarazioni di vicinanza: “È una responsabilità delle istituzioni trasformare la vicinanza in interventi concreti e duraturi”.

Con “Con te in Lombardia” la Regione punta quindi a consolidare un sistema di protezione che metta al centro i bisogni dei giovani coinvolti, attraverso una maggiore collaborazione tra i servizi territoriali e interventi destinati ad accompagnarli nel tempo.