Regione Lombardia. Via libera in commissione cultura al progetto di legge sui presepi

Mostre, concorsi scolastici e bandi per sostenere l’artigianato e il territorio

Il provvedimento promosso dalla consigliera Anna Dotti è stato approvato a maggioranza

MILANO – Via libera in Commissione Cultura al progetto di legge “Valorizzazione e promozione dei presepi lombardi”. Proposta presentata dalla Presidente e relatrice del provvedimento Anna Dotti di Fratelli d‘Italia.

Il provvedimento, approvato a maggioranza, punta a riconoscere e sostenere il presepe come patrimonio culturale, storico, artistico e identitario delle comunità lombarde, promuovendone la dimensione religiosa, sociale e territoriale.

“Il presepe è una tradizione profondamente radicata nella storia delle nostre comunità e rappresenta un patrimonio che vogliamo consegnare alle nuove generazioni. Questo progetto di legge, nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, vuole innanzitutto riaffermare le nostre radici cristiane attraverso la tradizione del presepe ideato proprio da San Francesco nel 1223” spiega Anna Dotti.

“Con questo progetto di legge intendiamo sostenerne la tutela e la trasmissione, valorizzando il lavoro di associazioni, comuni, scuole e volontari che ogni anno tengono viva questa tradizione. Vogliamo, inoltre, trasformare il presepe in un’opportunità di promozione culturale e turistica per i territori. Costruendo una rete di borghi e iniziative, sostenendo l’artigianato e utilizzando anche gli strumenti digitali per far conoscere questo patrimonio”.

Il progetto di legge, composto da dieci articoli, prevede una serie di strumenti concreti per sostenere le realtà che, in Lombardia, mantengono viva la tradizione del presepe. Dall’istituzione dell’Elenco regionale delle mostre e dei musei dedicati ai presepi alla “Settimana del presepe lombardo”, in programma nel periodo natalizio, fino al riconoscimento dei Comuni come “Museo a cielo aperto del Presepe”.

Oltre che alla creazione del “Circuito borghi del Presepe” per favorire la messa in rete dei Comuni lombardi con l’obiettivo è costruire percorsi capaci di unire cultura, turismo e supporto alle economie locali.

Particolare attenzione è riservata alle scuole, con l’istituzione di un concorso scolastico regionale, e alla tutela dei presepi di tradizione, riconosciuti come elementi del patrimonio culturale immateriale e dell’identità storica e sociale delle comunità. Previsto anche un bando regionale annuale destinato a Comuni, enti religiosi, associazioni culturali, fondazioni ed enti del Terzo settore per sostenere realizzazione, conservazione, restauro e valorizzazione dei presepi.

Il provvedimento si inserisce nel solco della decisione lo scorso marzo della Commissione Nazionale per l’UNESCO, su proposta del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, di candidare il presepe all’iscrizione nel patrimonio culturale immateriale. La legge stanzia per il triennio 2026-2028 risorse pari a 200mila euro all’anno, destinate alle diverse misure previste dal provvedimento.