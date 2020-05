Regione: media dei viaggiatori del 25% rispetto a un giorno feriale normale

Solo alcuni treni hanno raggiunto il 30% del riempimento

“La situazione dunque è complessivamente positiva”

MILANO – L’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ha comunicato i dati relativi ai viaggiatori nelle prime ore della fase 2: “Durante l’ora di punta solo alcuni treni hanno raggiunto il 30% di riempimento”

“Da una prima analisi dei dati di questa mattina possiamo dire che per il sistema regionale del trasporto ferroviario non si sono verificati particolari disagi – ha detto l’assessore Terzi -. La media dei viaggiatori è del 25% rispetto alla media di un giorno feriale in tempo di normalità. La situazione dunque è complessivamente positiva ma teniamo alta l’attenzione proseguendo con l’azione di monitoraggio”.