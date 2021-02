Regione. Mozione per il riconoscimento del volontario del soccorso

Importante passo in avanti per riconoscere il lavoro dei Volontari del Soccorso

In Regione approvata ad unanimità la mozione presentata da Fratelli d’Italia

MILANO – È stata approvata una Mozione votata all’unanimità dal Consiglio regionale lombardo che chiede alla Giunta di Regione Lombardia di porre in essere ogni azione necessaria per l’avvio del riconoscimento della professionalità e del ruolo che il soccorritore volontario svolge.

“Nel mondo del volontariato esistono delle Cooperative Sociali che compongono la realtà del ‘Volontariato del soccorso’ ma purtroppo allo stato attuale tale figura sfugge ad una classificazione ben definita e delineata. Eppure questi operatori, uomini e donne, rischiano quotidianamente, ancor più in tempi di COVID, per il bene di tutti” spiega l’on. Pietro Fiocchi, europarlamentare di FdI, che ha raccolto le istanze e la ha trasferite al collega di partito e Capo Gruppo in Regione Lombardia Consigliere Franco Lucente il quale si è attivato raggiungendo questo primo significativo risultato.

Fra le richieste spiccano il riconoscimento della professionalità, benefici fiscali per l’acquisto di ambulanze, verifiche sulla reale presenza di volontari negli Enti accreditati, istituzione della giornata del volontario soccorritore. L’on. Fiocchi ha dichiarato: ”Quando si fa gioco di squadra su temi meritevoli i risultati si raggiungono, ringrazio Franco Lucente per il brillante e proficuo lavoro svolto, uniti si vince”.