Regione: oltre 269 mila euro a Dorio e Cassina Valsassina per gli impianti sportivi

Fondi regionali per messa in sicurezza e riqualificazione: 189.750 euro a Dorio e 80.000 a Cassina Valsassina

Lo stanziamento arriva dal Bando Impianti Sportivi 2025 dopo l’aumento delle risorse; Piazza: “Segnale concreto per i territori”

LECCO – Nuove risorse per lo sport nel Lecchese. Regione Lombardia ha stanziato oltre 269 mila euro a favore dei Comuni di Dorio e Cassina Valsassina per interventi sugli impianti sportivi, nell’ambito del Bando Impianti Sportivi 2025.

Il finanziamento arriva grazie all’incremento della dotazione della Linea 1 “Piccoli interventi”, che cresce di oltre 3,1 milioni di euro portando il totale complessivo a più di 12,3 milioni. Lo scorrimento della graduatoria ha così generato nuove opportunità anche per il territorio lecchese.

Nel dettaglio, a Dorio sono destinati 189.750 euro, mentre a Cassina Valsassina andranno 80.000 euro, per un totale di 269.750 euro.

“Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso lo sport di prossimità e verso i nostri territori – dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza –. Le nuove risorse ampliano il numero degli interventi finanziati, sostenendo progetti di messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici esistenti, con particolare attenzione ai Comuni e alle realtà locali”.

“Per la provincia di Lecco – prosegue Piazza – questo provvedimento rappresenta un sostegno importante ai Comuni che, spesso con risorse limitate, garantiscono ogni giorno l’accesso a impianti utilizzati quotidianamente dai cittadini. Lo sport è un presidio sociale essenziale e Regione Lombardia continua a investire per rendere le strutture sempre più moderne, sicure e accessibili”.

“Continuiamo a lavorare – conclude – con un impegno chiaro: sostenere lo sport come leva di crescita sociale ed educativa, rafforzando infrastrutture moderne e sicure al servizio dei cittadini e delle comunità locali”.

Piazza ha infine espresso un ringraziamento al sottosegretario con delega Sport e Giovani, Federica Picchi, per il supporto e l’impegno nello sviluppo dello sport nei territori.