“Restare nella Città”, Fattore Lecco avvia il rinnovamento: appuntamento mercoledì 8 luglio

Mercoledì alla Casa sul Pozzo un confronto aperto per ripensare la presenza della lista civica, tra nuovo ruolo in Consiglio comunale e fedeltà allo spirito originario

LECCO – Dopo l’esito elettorale che ne ha decretato il passaggio in minoranza, Fattore Lecco avvia un percorso di riorganizzazione con un primo appuntamento di confronto rivolto a tutti cittadini che vedono nella lista civica un soggetto meritevole di proseguire la propria azione. L’incontro “Restare nella Città”, in programma a Chiuso il prossimo mercoledì, è stato infatti organizzato dall’associazione che fa riferimento al gruppo civico per rinnovare le forme e le modalità del proprio impegno a Lecco.

“L’esito delle elezioni comunali impone alla nostra realtà di ripensarsi, mantenendo sempre fede alla sua identità originaria – ha affermato il Consiglio Direttivo di Fattore Lecco – Una lista civica ed una Associazione caratterizzata da una precisa sensibilità: l’educazione, i giovani, la famiglia, lo sport, gli anziani e la peculiarità dei rioni. Sentiamo il dovere di affrontare con realismo il nuovo contesto politico emerso dalle urne, ma anche dare seguito al patrimonio di energie, entusiasmo e relazioni che abbiamo costruito nel tempo, esplorando nuove forme e modalità e favorendo un rilancio della nostra azione e presenza in città”.

“Per questa ragione l’Associazione Fattore Lecco vuole allargare la riflessione sul proprio futuro organizzando un’occasione pubblica – ha spiegato la realtà civica – Un evento aperto a tutti per radunare le idee, ridefinire le priorità e rinnovare il nostro impegno per Lecco. La serata si concentrerà su 3 linee d’azione: l’attività nelle Istituzioni, la presenza in città e l’elaborazione di una proposta culturale e formativa rivolta ai lecchesi e alle nuove generazioni. Voci autorevoli interverranno su questi temi portando il proprio punto di vista e i propri suggerimenti per stimolare il confronto. L’appuntamento è fissato alle 20.45 in corso Bergamo 69”.