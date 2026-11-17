LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

La Giunta comunale ha avviato giovedì 5 novembre un procedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse manifestata dal Consiglio Comunale lo scorso 30 marzo. In sostanza, Boscagli vuole cancellare un progetto che avrebbe consegnato in 3 anni un centro sportivo completamente rinnovato e funzionale come richiesto dai cittadini e da tutte le società sportive che quotidianamente lo vivono. L’iniziativa, per un valore di 26 milioni di euro, era proposta da una cordata di imprenditori specializzati nel settore ed era stata l’esito di una procedura avviata nel 2021, che ha coinvolto costantemente le Commissioni consigliari, e validata nei termini definitivi da esperti indipendenti sia sul piano tecnico che economico (Docfap). Il Comune a partire dal 2025 aveva quindi predisposto tutte le risorse economiche per la realizzazione: 10 milioni già accantonati, la restante parte da pagare con un canone ventennale, corrispondente al periodo di gestione.

Ma l’intenzione di questa amministrazione è fare tabula rasa: ciò comporterà spreco di tempo, di risorse, e soprattutto consegnerà il Bione ad un ennesimo stallo progettuale e passeranno anni prima di approdare ad una decisione, ed altri ancora prima di avviare cantieri o vedere realizzato qualcosa. Per questo Fattore Lecco ha presentato oggi due atti ufficiali, una interrogazione composta da 8 domande ed una interpellanza di altre 13 domande, a cui la Giunta Boscagli non potrà esimersi dal rispondere per dovere di chiarezza di fronte a tutti i cittadini.

In questi anni, coerentemente con il suo programma che ritiene cruciale il forte nesso fra la dimensione sportiva e quella educativa, Fattore Lecco, attraverso il suoi consiglieri, assessori e il sindaco, ha investito molte energie sul tema-Bione e non può che guardare con apprensione a quanto sta accadendo.

Boscagli dovrà dichiarare le ragioni che hanno portato a questa decisione, a nostro giudizio incomprensibile sotto tanti aspetti, dettagliare sul piano tecnico e giuridico gli argomenti attraverso cui ha deciso di privare la città di un progetto finanziato e pronto a partire, e soprattutto chiarire quali sono le sue reali intenzioni da qui in avanti: partire da capo con un altro partenariato con soggetti privati? E in che cosa varierebbe dall’attuale ipotesi? Con quali presunti vantaggi per la comunità? Oppure intende imbastire da capo un iter ordinario di opera pubblica? In quanti anni? Con quali risorse? Con quale procedura? E nel frattempo: è stato firmato dal Gestore il contratto temporaneo motivato da “proroga tecnica”? A quali condizioni? Diversamente a che titolo sta avvenendo la gestione attuale?

La risposta a queste domande è solo la base di quel principio di dialogo e trasparenza tanto dichiarato, ma che al momento non sembra trovare riscontro nella prassi quotidiana. Vedremo che cosa risulterà dagli atti pubblici che abbiamo chiesto di consultare integralmente. Sempre che ve ne siano.

Gerolamo Fazzini, capogruppo consiliare di Fattore Lecco

Giacomo Galli, presidente dell’associazione Fattore Lecco