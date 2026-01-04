Rifiuti a Lecco, FdI attacca: “Raccolta paralizzata dal traffico cittadino”

Rota e Valessina attaccano l’amministrazione sulla raccolta rifiuti nel periodo natalizio

“Cantieri e aumento del traffico limitano le capacità di Silea di muoversi sul territorio cittadino”

LECCO – Nel periodo natalizio la raccolta dei rifiuti in città sembra essere un problema come denunciano il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandra Rota, e il responsabile dei giovani del partito, Leonardo Valessina che riportano alcune segnalazioni a loro pervenute in una nota stampa.

“In questi giorni di festività ci sono pervenute alcune segnalazioni in merito al mancato ritiro di rifiuti in alcune zone della città di Lecco. Come testimoniato dalle foto che abbiamo ricevuto, la mancata raccolta dell’immondizia non si limita solamente ai cestini sparsi per tutta la città ma si estende anche al ritiro dei rifiuti domestici”.

La causa per i due politici è dovuta ai:”Vari cantieri viabilistici e l’aumento del traffico veicolare dettato dal periodo natalizio che ha limitato anche la capacità di Silea di raggiungere tutte le zone della città per il recupero dell’immondizia, che peraltro negli altri periodi dell’anno riesce a gestire con efficienza il ritiro della sporcizia”.

“Pur consapevoli dei numerosi problemi che incontrano gli operatori ecologici nello svolgimento del proprio lavoro e ringraziandoli per il loro operato, probabilmente in questo periodo sono anch’essi vittima del traffico che rende impossibile muoversi in modo agile per Lecco. Anche i cestini sparsi per la città risultano spesso saturi, frutto anche dell’afflusso di turisti che vengono a visitare le nostre sponde del lago durante questo periodo di vacanza”

“I numerosi ‘smart bin‘ installati per tutta la città e costati oltre 2 milioni di euro si stanno rivelando inefficaci – affondano Rota e Valessina – con aperture talvolta troppo piccole per accogliere alcuni rifiuti e con l’evidente difficoltà per i turisti di capire che tali contenitori dovrebbero sostituire i classici cestini dell’immondizia. Per non parlare del discutibile gusto estetico che va a deturpare il bellissimo paesaggio che ci circonda”.

“A pagarne le conseguenze sono ancora una volta i lecchesi. Questi pur versando annualmente una tassa per il servizio che viene svolto, si trovano a vedere accumulati per diversi giorni i propri rifiuti fuori dalle abitazioni a causa del mancato ritiro degli stessi. Inoltre, è risaputo che durante il periodo natalizio la nostra cultura ci porta a pranzare e cenare tra le mura di casa con numerosi amici e parenti, con l’aumento inevitabile della produzione di rifiuti”.

“Ci auguriamo quindi che con il superamento del periodo natalizio e la conclusione dei cantieri che ci tengono ostaggio del traffico la raccolta dei rifiuti possa proseguire con la regolarità che ha sempre contraddistinto tale servizio. Certo è – concludono Rota e Valessina – che chi conosce la città, avrebbe potuto immaginare un epilogo simile e intervenire per tempo mediante l’istituzione di servizi straordinari di raccolta o di collaborazione nel ritiro dell’immondizia”.