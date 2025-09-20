Rifugi alpini, la Regione Lombardia finanzia altri 7 interventi in provincia di Lecco

L’Assessore Sertori: “Gli interventi finanziati sono volti a valorizzare il territorio montano migliorando l’accoglienza delle strutture, garantendo la fruizione in sicurezza, ottimizzando l’accessibilità e la sostenibilità ambientale”

Mauro Piazza: “Sostegno concreto alla montagna, motore identitario e di sviluppo”

LECCO – “Lo scorrimento della graduatoria del Bando Rifugi 2024 rappresenta un ulteriore passo concreto nella valorizzazione delle nostre montagne. Sono particolarmente soddisfatto per i risultati ottenuti dalla provincia di Lecco, che vede finanziati 7 nuovi interventi strategici su rifugi storici e significativi per il nostro territorio, per un importo complessivo di 1.274.330 euro. Questi si aggiungono ai 3 progetti già sostenuti con un precedente decreto approvato nel mese di giugno”, commenta il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

Palazzo Lombardia ha siglato il decreto regionale che approva lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi al contributo per il Bando Rifugi 2024. Una prima parte degli interventi era stata già finanziata con un decreto nello scorso mese di giugno.

La dotazione finanziaria era stata poi portata a 5 milioni di euro (tutti contributi a fondo perduto) con delibera approvata dalla Giunta regionale a inizio agosto su proposta dell’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori. Le risorse derivano dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). “Considerando le ulteriori risorse stanziate e le rinunce al contributo pervenute – spiega Sertori – è stato possibile finanziare ulteriori 31 domande, a fronte di un investimento complessivo dei soggetti richiedenti di 8,17 milioni di euro”.

Nel Lecchese sono stati selezionati i seguenti beneficiari: Club Alpino Italiano sezione di Milano, rifugio ‘Porta’ ad Abbadia Lariana, 271.566 euro; Club Alpino Italiano sezione di Lecco, rifugio ‘Lecco’, 290.898 euro; Lecco, 190.410 euro; Mandello del Lario, 189.004 euro; Primaluna, 185.049 euro; S.E.L., rifugio ‘Sassi Castelli’, 58.357 euro; Introbio, 89.046 euro.

“Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro costante a favore della montagna e delle realtà che ogni giorno la rendono viva, accessibile e attrattiva in ogni stagione – prosegue Piazza -. Il contributo regionale, reso possibile anche grazie al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), contribuisce a migliorare l’accoglienza, la sicurezza e la sostenibilità delle strutture, con effetti positivi su turismo, economia locale e qualità dell’esperienza per escursionisti e famiglie. Le montagne lecchesi, con la loro straordinaria bellezza, meritano investimenti mirati e continui. Regione Lombardia continuerà a essere al fianco dei territori che, come il nostro, credono nella montagna come valore identitario e motore di sviluppo. Ringrazio l’Assessore regionale Massimo Sertori per l’attenzione e il sostegno costante dimostrati verso il nostro territorio”.