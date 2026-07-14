Rimosso dal Comune lo striscione “R1pud1a” di Emergency. Avs: “Segnale preoccupante”

“Non siamo a conoscenza delle ragioni e non ci risultano comunicazioni ufficiali ai volontari del gruppo locale di Emergency”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Apprendiamo che la nuova Amministrazione comunale di Lecco ha rimosso dal municipio lo striscione della campagna “R1PUD1A” promossa da EMERGENCY, esposto dalla precedente amministrazione quale adesione ai principi sanciti dall’articolo 11 della Costituzione italiana.

Non siamo a conoscenza delle ragioni e non ci risultano comunicazioni ufficiali ai volontari del gruppo locale di EMERGENCY. Qualora fosse una decisione definitiva questa assumerebbe un forte valore simbolico e che merita una riflessione pubblica. Sarebbe inoltre un’incoerenza piuttosto evidente da parte di un Sindaco che nel suo discorso di insediamento ha citato quel Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, che fu tra i primi a credere alla diplomazia delle città, capace di portare la Pace laddove gli stati generavano conflitti.

L’articolo 11 della Costituzione afferma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Non è uno slogan di parte, ma uno dei principi fondamentali della nostra Repubblica, nato dall’esperienza tragica del fascismo e della Seconda guerra mondiale.

L’adesione alla campagna di EMERGENCY rappresentava un messaggio di pace, di rispetto del diritto internazionale e di fedeltà ai valori costituzionali. La sua rimozione, al contrario, trasmette un segnale che riteniamo profondamente sbagliato, soprattutto in un momento storico in cui il mondo è attraversato da conflitti devastanti, dalla guerra in Ucraina al massacro in corso nella Striscia di Gaza, fino alle numerose crisi dimenticate che continuano a mietere vittime civili.

Come Alleanza Verdi e Sinistra Lecco chiediamo all’Amministrazione di spiegare le ragioni di una scelta che – qualora venisse confermata come definitiva – appare in evidente discontinuità con un messaggio di pace universalmente riconosciuto.

Continueremo a difendere e promuovere i valori della pace, della cooperazione tra i popoli, del disarmo e del rispetto del diritto internazionale, nella convinzione che l’articolo 11 non appartenga a una parte politica, ma a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della Repubblica.

Maria Grazia Caglio

Delegata Diritti e Pace

Alleanza Verdi e Sinistra – Lecco