Rimpasto Regione Lombardia, Letizia Moratti vice presidente e nuovo assessore al welfare

Alessandra Locatelli e Guido Guidesi gli altri due nuovi ingressi

Lasciano Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera, quest’ultimo particolarmente stanco

LECCO – Una conferenza stampa lampo per annunciare i nomi dei nuovi assessori che andranno a sostituire Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera. Letizia Moratti è stata chiamata a sostituire Gallera al welfare oltre a ricoprire il ruolo di vice presidente della regione. La Lega sostituisce Silvia Piani alla Famiglia con Alessandra Locatelli, nuovo ingresso anche per Guido Guidesi.

“Il lavoro di questa settimana è stato molto intenso e soprattutto dedicato all’ascolto di idee, progetti e critiche per assumere nuove importanti decisioni che riguardano il futuro della nostra regione – ha detto il presidente Attilio Fontana -. Un lavoro volto a immettere nuove forze fresche per fare in modo che la regione possa ricominciare a correre con la stessa forza con cui aveva corso negli scorsi anni e torni a essere la locomotiva del nostro Paese e di una parte dell’Europa”.

Prima di annunciare la nuova giunta e rimandare le domande dei giornalisti a una conferenza stampa già fissata per domani (sabato 9 gennaio) alle 11, Fontana ha voluto ringraziare i tre assessori uscenti: “Hanno lavorato con me in questi tre anni e messo a disposizione il loro impegno e le loro capacità dimostrando grande voglia di fare e impegno. Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera, quest’ultimo in particolare ha svolto un lavoro molto pesante negli ultimi mesi e quindi era particolarmente stanco e ha condiviso un avvicendamento. Grazie anche a chi ha deciso di mettersi a disposizione dei lombardi in questo momento difficile. Tutti quanti lavoreremo con grande impegno e determinazione per contribuire al grande rilancio della nostra regione”.

La nuova giunta della Regione Lombardia

Letizia Moratti – vice presidente e assessore al welfare

– vice presidente e assessore al welfare Fabrizio Sala – assessore all’istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Stefano Bruno Galli – assessore all’autonomia e cultura

Fabio Rolfi – assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Raffaele Cattaneo – assessore all’ambiente e clima

Davide Carlo Caparini – assessore al bilancio e finanze

Massimo Sertori – assessore agli enti locali, montagna e piccoli comuni

Claudia Maria Terzi – assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Melania Rizzoli – assessore alla formazione e lavoro

Alessandra Locatelli – assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

– assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Stefano Bolognini – assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione

Lara Magoni – assessore al turismo, marketing territoriale e moda

Riccardo De Corato – assessore alla sicurezza

Pietro Foroni – assessore al territorio e protezione civile

Guido Guidesi – assessore allo sviluppo economico

– assessore allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli – assessore alla casa e housing sociale

I quattro sottosegretari