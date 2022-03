Rincari energia e accise carburanti, due mozioni di Appello per Lecco

Due mozioni di Appello per Lecco aperte ai contributi dei gruppi consiliari

“Le famiglie non hanno bisogno di elemosina ma di un sistema tariffario giusto ed equo”.

LECCO – Appello per Lecco ha depositato in municipio due mozioni da presentare al Consiglio Comunale di Lecco e aperte ai contributi di altri gruppi consiliari. La prima sulle misure di contrasto al caro bollette energetiche e la seconda legata al riordino e decremento delle accise carburanti.

“Le due mozioni – spiega il capogruppo Corrado Valsecchi – hanno la volontà di portare all’attenzione del Consiglio Comunale due fenomeni di rincaro che stanno mettendo in ginocchio le aziende e famiglie. Si chiede un urgente intervento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le autorità competenti per cercare di fare interventi strutturali che non abbiano a che fare con i ristori che stanno diventando una pratica sempre più abusata negli ultimi tempi”.

“Aziende e famiglie – aggiunge Valsecchi – non hanno bisogno dell’elemosina di Stato ma di un sistema tariffario giusto ed equo”.

Di seguito i testi depositati al protocollo del Comune:

Mozione “caro bollette”_ AplxLc-MisureContrastoRincariGas

Mozione accise_ AcciseAplxlc