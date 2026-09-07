Riprende l’attività del gruppo Civici per la Provincia

L’incontro lo scorso venerdì presso il Centro Culturale Fatebenbefratelli

Presenti oltre 20 amministratori locali

LECCO – A servizio del territorio, con l’obiettivo del buon governo. È l’obiettivo che si è prefissato, fin dalla nascita, alle elezioni provinciali del 2021, il gruppo “Civici per la Provincia”, che si è radunato venerdì 4 settembre, presso il Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, per un incontro in vista della programmazione della prossima attività.

Presenti oltre 20 amministratori rappresentanti di tutti i territori dalla Valsassina al Meratese, l’incontro è stato introdotto da Antonio Rusconi, assessore Comune di Valmadrera, che ha ricordato le ragioni dell’esistenza del gruppo, sottolineando il fatto che oggi meno del 20% degli oltre 1000 amministratori della provincia di Lecco si riconosca in un partito ed è una necessità fare una proposta politica a quanti si riconoscono in un progetto di buon governo del territorio.

A seguire, Fabio Vergani, sindaco di Imbersago, hai illustrato l’organizzazione dell’associazione con un referente per ogni territorio e il manifesto di adesione al gruppo e di condivisione della proposta politica.

Cesare Colombo, sindaco di Valmadrera e consigliere provinciale, ha riferito sull’elezione eventuale dei consiglieri provinciali, ancora in discussione rispetto al decreto legge del governo da approvare, e ha illustrato i prossimi temi all’ordine del giorno della provincia di Lecco.

Aldo Riva, sindaco di Castello Brianza e presidente del Comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding, ha sottolineato uno dei temi più cari all’associazione: la sinergia territoriale, ossia il “fare rete“ per potenziare le partecipate Silea e Lario Reti Holding e sviluppare ulteriori servizi di qualità per il territorio e per i comuni. Su questo tema, i Civici stanno già predisponendo un confronto pubblico nel prossimo mese, anche per una discussione con gli altri amministratori e le dirigenze della società sugli sviluppi futuri.

In conclusione, prima di un dibattito lungo e approfondito che ha visto coinvolto una decina di persone, Fabio Vergani ha evidenziato alcune delle iniziative in itinere, tra le quali un corso per giovani amministratori.

È possibile aderire al gruppo “Civici per la Provincia”, contattando uno dei tre responsabili, Fabio Vergani, Aldo Riva e Cesare Colombo.