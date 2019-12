Sabato la Lega organizza anche a Lecco il ‘no Tax Day’

La Lega di Matteo Salvini incontra associazioni di categoria e ordini professionali

Il No Tax Day, sabato dalle 14.30 in Via Previati a Lecco

LECCO – La Lega lancia anche a Lecco il “No tax day”, sabato 14 dicembre Sala della Banca Popolare di Sondrio in Via Previati, sopra C.so Martiri.

Il partito incontra le associazioni di categoria, gli ordini professionali i cittadini ed associazioni di categoria.

“La Lega Lombarda Salvini Premier Lecchese ha colto l’occasione per organizzare un appuntamento così importante in cui si darà voce e spazio di intervento per dare voce al mondo economico ed cittadini – spiegano dalla segreteria provinciale – e permettere a tutti di comprendere a pieno gli effetti devastanti della manovra finanziaria del Governo Conte di PD-5 Stelle, che contrasta la crescita economica più che favorirla, con l’introduzione di imposte che colpiscono settori economici che hanno resistito alla crisi”.

Relatori dell’incontro saranno il senatore Lecchese Antonella Faggi, componente Commissione Bilancio al Senato, Claudio Borghi, presidente Commissione Bilancio della Camera, Marco Zanni, presidente gruppo “Identità e democrazia” al Parlamento Europeo, Alessandra Locatelli ex Ministro alla famiglia.