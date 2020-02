Sabato la marcia della Legalità fa tappa “tra i luoghi del degrado in città”

L’iniziativa lanciata da Zamperini per il centrodestra lecchese

Una marcia tra i luoghi di degrado e abbandono per chiedere più sicurezza

LECCO – Partirà questo sabato “in Cammino per la Legalità”, manifestazione organizzata dal centrodestra lecchese e che si muoverà tra i rioni di Maggianico e Pescarenico per accendere i riflettori sulla necessità di sicurezza e maggiore decoro in alcune zone della città.

Il ritrovo è alle ore 15, davanti al parco di Villa Gomes, “ormai abbandonato al degrado ed allo spaccio – spiega Giacomo Zamperini di Fratelli d’Italia, promotore dell’iniziativa – Vogliamo essere al fianco dei lecchesi che non sopportano più prepotenza, illegalità, degrado e abbandono di alcune aree della città”.

La marcia proseguirà verso “la stazione fantasma di Maggianico, snodo dal quale spacciatori e fannulloni si spostano facilitati dalla carenza di controlli e videosorveglianza. Attraverseremo poi un pezzo della pista ciclabile di Rivabella, oggetto di vandalismi, incuria e proliferare di nutrie”.

“Passeremo davanti all’area dove dovrebbe sorgere la caserma dei Vigili del Fuoco – prosegue Zamperini – facendo sentire la nostra vicinanza ai pompieri lecchesi. Chiuderemo il percorso al campo abusivo del Bione, dove i nomadi ormai sono diventati stanziali e sembrerebbe che la situazione sia ulteriormente peggiorata negli ultimi tempi”.

“Con noi – aggiunge – saranno cittadini, comitati di quartiere, associazioni, istituzioni civili e militari, rappresentanti di tutte le forze politiche ad ogni livello e grado, dal Consiglio Provinciale al Parlamento Europeo. Senza bandiere di partito, ma con soltanto il Tricolore, vogliamo chiedere con forza maggiore sicurezza e meno degrado!”

Alla marcia parteciperanno il consigliere provinciale Mattia Micheli, l’assessore regionale Riccardo De Corato, i parlamentari Alessio Butti, Antonella Faggi, Roberto Ferrari, gli europarlamentari Pietro Fiocchi e Carlo Fidanza.