Salvini rieletto alla guida della Lega, dal lecchese il richiamo al federalismo: “Ora servono risultati”

Carlo Piazza, Mauro Piazza e Daniele Butti commentano il congresso federale di Milano

Al centro il rilancio del partito, il rapporto con gli alleati e le ricadute sul territorio: “Italia federale è la nostra identità”

LECCO – La riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega segna l’inizio di una nuova fase per il movimento, chiamato a rafforzare la propria identità, rilanciare il rapporto con gli elettori e ritrovare centralità nel panorama politico nazionale. Dal congresso federale di Milano arriva anche il richiamo alle origini del partito, con il nuovo simbolo “Lega Italia Federale” e il ritorno del federalismo al centro dell’azione politica.

Un passaggio che viene letto in chiave territoriale anche dai rappresentanti lecchesi della Lega. Il vicesindaco di Lecco Carlo Piazza, il sottosegretario regionale Mauro Piazza e il coordinatore provinciale Daniele Butti concordano sulla necessità di valorizzare il radicamento locale e il ruolo degli amministratori, pur soffermandosi su aspetti differenti: dalla collocazione della Lega nel centrodestra alle infrastrutture, fino alla necessità di recuperare il rapporto con chi si è allontanato dal partito.

Carlo Piazza: “Non dobbiamo rincorrere gli altri partiti”

Per Carlo Piazza il congresso è stato innanzitutto “un momento di confronto sano e autentico, nel quale tutti hanno potuto portare il proprio contributo”. Il vicesindaco di Lecco si dice soddisfatto dell’esito, soprattutto dopo mesi turbolenti, e auspica che il passaggio congressuale chiarisca definitivamente l’assetto con cui la Lega affronterà le prossime elezioni politiche. Positiva anche la scelta di affiancare a Salvini una segreteria politica, proposta dallo stesso leader, che secondo Piazza potrà valorizzare le energie del movimento e rafforzarne l’azione.

Il punto da cui ripartire, però, è l’identità. “Il messaggio più importante è quello che oggi compare chiaramente nel nostro simbolo: Italia Federale. Siamo l’unico partito che vuole davvero dare più spazio a Comuni, Province e Regioni, la vera spina dorsale del Paese, dove la politica incontra i cittadini e risponde concretamente ai loro bisogni”.

Sul piano locale, Piazza richiama il lavoro svolto negli ultimi anni sul fronte infrastrutturale, citando il quarto ponte Manzoni, il potenziamento della ferrovia Tirano-Lecco-Milano e la ciclopedonale tra Lecco e Abbadia. Opere che, a suo giudizio, dimostrano quanto sia possibile ottenere attraverso la collaborazione tra i rappresentanti della Lega nelle istituzioni e il lavoro congiunto degli enti. “Ora la sfida è continuare a portare opere e risorse sul territorio, con progetti solidi, numeri alla mano e un vero gioco di squadra tra gli enti”, afferma.

Sui rapporti con gli alleati e il ruolo del partito nella coalizione di centrodestra, Piazza è chiaro: “Non credo che la Lega debba rincorrere gli altri partiti, ma rafforzare la propria identità attraverso i risultati. A Lecco c’è grande armonia in Giunta e alle elezioni di giugno abbiamo ottenuto un consenso più che doppio rispetto alle percentuali che oggi ci attribuiscono i sondaggi nazionali. È la dimostrazione che il lavoro sul territorio viene riconosciuto dagli elettori. Dobbiamo continuare a presidiare i temi che ci hanno reso riconoscibili in campagna elettorale ed essere incisivi nelle scelte amministrative. Penso alla cultura, con una città che sta lavorando per valorizzare i propri spazi culturali; alla mobilità, dove vogliamo offrire più servizi pesando meno sulle tasche dei lecchesi; e alle politiche dell’abitare, sulla quale stiamo costruendo una strategia per intercettare nuove risorse e dare risposte concrete alle famiglie. Tre dossier importanti, affidati a tre assessori della Lega: Cinzia Bettega, Stefano Parolari e il sottoscritto. La nostra forza deve essere questa: una Lega riconoscibile, concreta, capace di trasformare gli impegni elettorali in risultati per i cittadini. È così che si consolida il consenso, senza bisogno di rincorrere nessuno”-

Mauro Piazza: “Senza la Lega, il tema dell’autonomia sarebbe fuori dall’agenda politica del Paese”

Il sottosegretario regionale Mauro Piazza guarda alle priorità politiche che Salvini dovrebbe affrontare in vista del prossimo appuntamento elettorale nazionale. Tra queste la difesa del lavoro e delle imprese, gli incentivi all’occupazione giovanile e la detassazione.

Per il rappresentante lecchese di Regione Lombardia, la Lega deve rivendicare i risultati raggiunti, rafforzando al tempo stesso la propria identità federale e liberale. Un’identità che, nelle sue parole, “deve accompagnarsi anche alla difesa delle radici culturali e a una posizione netta contro l’islamizzazione radicale, tema sul quale abbiamo anche redatto un progetto di legge presentato in Regione Lombardia”.

Ma è soprattutto sull‘autonomia che Mauro Piazza insiste, indicando nel federalismo uno degli elementi distintivi del movimento. “Al netto delle critiche e delle polemiche, l’unico dato sicuramente certo è che se non ci fosse la Lega a presidiare, il tema delle autonomie locali e delle tutele degli enti locali non sarebbe nemmeno nell’agenda politica del Paese” dichiara.

Una battaglia che, secondo il sottosegretario, non riguarda soltanto il Nord, ma può offrire risposte a tutti i territori italiani. ”L’obiettivo – spiega – è rafforzare il ruolo dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province, secondo un modello sussidiario che consenta di avvicinare le decisioni ai cittadini e di utilizzare le risorse pubbliche in modo più aderente alle esigenze locali. A Lecco lo stiamo già facendo, con risultati oggettivi”.

Quella ricetta nata per dare una risposta come sindacato del Nord per Piazza può funzionare per tutto il Paese, dalla Lombardia alla Calabria. “Non va bene invece quello che sta accadendo a livello europeo, con politiche che tendono ad uniformare le risposte e a centralizzare le risorse. L’omologazione non è la chiave, l’autonomia sì”.

Sul piano delle infrastrutture, Mauro Piazza attribuisce al lavoro del ministro Salvini un ruolo determinante per il territorio lecchese. “Non abbiamo mai visto così tanti finanziamenti e opere pubbliche già cantierate o immediatamente cantierabili come quelli portati dal ministro Salvini”, afferma, quantificando in quasi un miliardo di euro le risorse giunte sul territorio, legate alle opere olimpiche e agli altri interventi. E a chi auspica un ritorno di Salvini al Ministero dell’Interno, Mauro Piazza risponde con una preferenza diversa: “Io dico che non mi dispiacerebbe vederlo restare alle Infrastrutture e ai Trasporti, sono arrivati dei risultati che aspettavamo da anni”.

Butti: “Il congresso non è un punto d’arrivo”

Nel commento affidato a un comunicato stampa, il coordinatore provinciale Daniele Butti legge la riconferma di Salvini, il nuovo simbolo e il ritorno del federalismo come elementi di continuità con la storia del movimento, ma anche come una responsabilità per il futuro.

Butti ringrazia Salvini per aver promosso il congresso e favorito il confronto, rivolgendo un riconoscimento anche a Massimo Garavaglia per essersi messo in gioco e per il contributo offerto al dibattito. Richiama inoltre la mozione identitaria promossa da Riccardo Molinari e presentata da Luca Zaia, che ha riportato al centro temi legati alla tradizione della Lega.

Per il segretario provinciale, le diverse sensibilità emerse durante il congresso devono diventare una risorsa e non un elemento di divisione. “Da segretario provinciale di Lecco, ritengo fondamentale che le istanze dei territori, la questione settentrionale e il ruolo dei nostri amministratori continuino come sempre a essere protagonisti dell’azione politica della Lega”, sottolinea.

Il richiamo è ancora una volta alle origini del movimento, nato per dare voce alle comunità locali e alle aspirazioni del Nord, ma chiamato oggi a tradurre federalismo e autonomia in risposte concrete per cittadini, Comuni, imprese e famiglie.

“Il congresso non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase: adesso è il momento di rimboccarsi le maniche, rafforzare la nostra presenza sul territorio e dimostrare, con i fatti, il valore delle nostre idee”, conclude Butti.

Un messaggio che riporta al centro il rapporto tra la dimensione nazionale del partito e il suo radicamento locale. Per la Lega lecchese, la sfida dopo la riconferma di Salvini sarà dimostrare che l’identità federalista può tradursi in risultati amministrativi e infrastrutturali, mantenendo al tempo stesso un ruolo riconoscibile all’interno del centrodestra.