Salvini sarà a Lecco il 27 febbraio per un comizio in centro

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è atteso a Lecco il 27 febbraio

Comizio in centro in vista delle elezioni in città

LECCO – Matteo Salvini farà tappa a Lecco: la data è quella del 27 febbraio, così come appena annunciato dalla Lega lecchese.

Il leader del Carroccio terrà un comizio in una piazza del centro storico del capoluogo manzoniano. L’arrivo di Salvini a Lecco è concomitante con la campagna elettorale del centrodestra per le prossime elezioni in città.

La Lega in questi giorni si appresta a chiudere il cerchio sul candidato sindaco della coalizione che, all’appuntamento del 27 febbraio, sarà quindi al fianco del segretario leghista.

Lecco è l’ultima tappa di febbraio del “Giro d’Italia” di Salvini, come è titolato il suo tour nelle piazze in un manifesto diffuso in rete.