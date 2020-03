Sanificare le strade a Lecco? Il Comune attende risposte da ATS

L’ex assessore Venturini sollecita alla sanificazione delle strade a Lecco

L’assessore Dossi: ”L’autorità competente è ATS, ci diranno loro se è un intervento utile”

LECCO – “Auspico che Lecco sia tutelata come tante altre realtà territoriali Nazionali con una sanificazione e disinfezione seria e ripetuta, che coinvolga le strade, le piazze e i luoghi e pubblici della nostra città. Non domani.. oggi!”. E’ l’ex assessore comunale all’Ambiente, Ezio Venturini, ad intervenire sul tema della sanificazione delle strade, operazione che, ricorda lo stesso Venturini, è già stata fatta in altre città.

E’ necessaria anche a Lecco? “Il Comune di Lecco per conto di vari Comuni del territorio ha già chiesto (informalmente e formalmente) all’autorità competente in materia (ATS) di avere informazioni circa il reale impatto per la prevenzione da contagio Covid19 di una sanificazione delle strade comunali – spiega l’assessore all’Ambiente, Alessio Dossi – In questa situazione, che già richiede moltissimi sforzi, non serve né disperdere le energie né servono supereroi. Serve invece una corretta catena di comando che indichi, sulla base di competenze scientifiche e non altro, come procedere rispetto a determinate scelte”.

“Siamo in attesa – ribadisce Dossi – e interverremo, a seconda delle indicazioni, non appena avremo un riscontro”.

Una risposta che non ha trovato la soddisfazione nell’ex assessore : “Bergamo, Brescia, Milano, Napoli, Roma addirittura Garlate lo hanno o lo stanno facendo – dice Venturini – Che a Lecco vi sia stata sempre l’abitudine di non prendere mai una decisione non è una grande novità. Ma di fronte ad un problema di queste dimensioni e così difficile da risolvere, ma diciamo a gran voce , cosa ci vuole per pulire, disinfettare,sanificare la nostra città?”