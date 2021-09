La Regione ha deciso la rotazione dei dirigenti della sanità lombarda

Casazza assegnato all’ASST Monza, per l’ATS nuovo direttore Scarcella

LECCO – Cambiano i ‘dg’ della sanità lombarda: questa mattina la Giunta regionale con procedura d’urgenza ha approvato una rotazione dei direttori con nomine che varranno fino a fine 2023.

Per quanto riguarda l’area lecchese cambia il direttore generale dell’ATS, Silvano Casazza, che viene spostato alla guida dell’ASST Monza, al suo posto arriverà Carmelo Scarcella dall’azienda ospedaliera ASST del Garda.

Tutte le nomine:

– Casazza da ATS Brianza a ASST Monza

– Scarcella da ASST del Garda a ATS Brianza

– Alparone da ASST Monza a ASST del Garda

– Azzi da ATS Pavia a ASST Mantova

– Cecconami da ATS Montagna a ATS Pavia

– Stradoni da ASST Mantova a ATS Montagna

– Pellegatta da ASST Crema a ASST Rhodense

– Ramponi da ASST Rhodense a ASST Crema

Il M5S: “Cambiando gli addendi il risultato non cambia”

Il “valzer di nomine” come è stato definito dal Movimento Cinque Stelle è stato criticato dagli stessi ‘grillini’.

“Come in matematica però, cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia. Così in politica se le poltrone vengono comunque assegnate in base al partito di appartenenza, all’interesse dei cittadini si antepone quello dei partiti. L’occasione della revisione della legge regionale potrebbe essere l’occasione per porre fine alla lottizzazione della sanità lombarda, con assunzioni legata a concorsi pubblici. Dubito però che i partiti vogliano davvero maggiore trasparenza nelle nomine, in quanto la sanità è il terreno fertile su cui il centro destra ha costruito le sue fortune elettorali” Così Marco Fumagalli consigliere regionale M5S.