Sanità Lombarda, “un mito che crolla?” il PD organizza un dibattito

Giovedì 4 giugno un incontro in streaming per parlare della sanità lombarda

Lo organizza il Pd di Lecco, confronto e proposte

LECCO – In un momento particolarmente caldo e delicato per la sanità lombarda, la Federazione Provinciale di Lecco del Partito Democratico ha deciso di aprire un confronto per provare ad operare un’analisi di quanto accaduto in questi mesi in Lombardia e formulare delle proposte.

Un primo incontro è organizzato per giovedì 4 giugno alle ore 20.45 sul tema “Sanità lombarda: un mito che crolla? Analisi e proposte”, e si svolgerà in diretta sulla pagina Facebook del PD Provincia di Lecco (https://www.facebook.com/federazionepdlecco).

All’incontro interverranno la Senatrice Emilia De Biasi, responsabile Sanità e Welfare Segreteria Regionale PD Lombardia, l’On.Gianmario Fragomeli, capogruppo PD Commissione Finanze alla Camera dei Deputati, e Gian Antonio Girelli, capogruppo PD Commissione Sanità del Consiglio Regionale Lombardia.

La discussione sarà introdotta da Marinella Maldini, segretaria provinciale del PD lecchese, e da Maria Ausilia Fumagalli, responsabile Sanità della Federazione Provinciale PD Lecco. Modererà l’incontro Raffaele Straniero, Consigliere Regionale PD.

Un secondo momento verrà organizzato nella seconda metà di giugno ed in quell’occasione la riflessione verterà nello specifico sulla sanità lecchese.