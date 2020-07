Sanità, mercoledì l’incontro organizzato da Con la Sinistra Cambia Lecco

“Parliamo di sanità territoriale” appuntamento di Con la Sinistra Cambia Lecco

Mercoledì 22 luglio alle ore 18 al salone di Vittorio della Cgil di Lecco

LECCO – “La drammatica vicenda del Coronavirus ha dimostrato tutti gli errori e i limiti della sanità nella nostra regione, decenni di scelte sbagliate basate quasi esclusivamente sulla ospedalizzazione in grandi centri ospedalieri, la scelta di finanziare la sanità privata attenta più ai guadagni che alla salute dei cittadini, avere depotenziato quasi completamente la sanità territoriale, avere ridotto i medici di base a dispensatori di ricette e visite specialistiche sono tutte scelte che hanno portato a conseguenze drammatiche”.

Così Con La Sinistra Cambia Lecco annuncia una serata di approfondimento pubblica sul tema della sanità che si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 18 presso il salone Di Vittorio della Cgil di Lecco in via Besonda.

L’incontro vedrà gli interventi di Duccio Facchini giornalista direttore di Altraeconomia, Angelo Barbato ricercatore esponente del Forum per il Diritto alla Salute Lombardia, Catello Tramparulo sindacalista seg gen FP Lecco.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina di “Con la sinistra Cambia Lecco”

“Nessuno poteva prevedere le conseguenze dell’epidemia ma quanto fatto in altre regioni d’Italia ci ha dimostrato che era possibile fare di più e meglio – proseguono – Una classe dirigente regionale assolutamente non all’altezza ha fatto pagare un prezzo altissimo a moltissime famiglie, solo grazie allo straordinario impegno del personale sanitario siamo riusciti ad evitare danni ancora peggiori. Personale sanitario, è bene ricordarlo lasciato molte volte senza protezioni di alcun tipo e infatti hanno pagato un prezzo altissimo per assistere i colpiti dal virus. Basterebbe una riforma semplicissima: tornare a chiamare gli ospedali ospedali e non aziende ospedaliere, un ospedale ha il compito di curare e guarire le persone, un’azienda invece ha come compito principale quello di far quadrare i bilanci, una differenza non da poco”.