Sanità, Piazza (FI): “Stanziamento regionale di oltre 5 milioni di euro per il lecchese”

Il consigliere regionale: “Ancora una volta grande attenzione sulla sanità lecchese”

Finanziati interventi per oltre 5 milioni di euro

MILANO – “Regione Lombardia ancora una volta conferma grande attenzione alla sanità lecchese, garantendo le risorse necessarie per soddisfare le esigenze del nostro territorio. Saranno finanziati interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle strutture e degli impianti, all’acquisizione di nuove apparecchiature sanitarie, all’implementazione dei sistemi informativi per un totale di 5.064.225 euro”. Lo ha dichiarato il Consigliere regionale lombardo Mauro Piazza.

“In particolare”- ha continuato – “saranno finanziati 1.500.000 euro per la sostituzione della TAC per centratura e Angiografo fisso dell’Ospedale Manzoni; 909.905 euro per la sostituzione di apparecchiature a bassa e media tecnologia che risultano ormai obsoleti, per limitare il rischio di allungare le liste d’attesa presso le strutture ospedaliere lecchese”.

“Ulteriori 1.404.320 euro sono stati stanziati per interventi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi, per interventi finalizzati a potenziare la dematerializzazione dei dati sanitari e per introdurre modalità innovative e semplificate di pagamento presso le strutture sanitarie, così come 1.250.000 euro sono attribuiti alla nostra Asst per realizzare un’analisi sulla vulnerabilità sismica dei vari presidi territoriali” ha spiegato l’azzurro.

“Questi stanziamenti si aggiungono a quello di 1 milione e 182mila euro già approvato a giugno e destinato allo sviluppo dei piani aziendali della stessa ASST di Lecco” ha concluso Piazza.