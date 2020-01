Sanità. Polano guida i sindaci lecchesi e monzesi nel consiglio di rappresentanza ATS

Scelto il nuovo consiglio di rappresentanza dei Comuni dell’ATS Brianza (Monza-Lecco)

L’incarico di presidente a Flavio Polano, sindaco di Malgrate

LECCO – Esprimere proposte sulla programmazione sanitaria, verificare lo stato di attuazione dei piani sanitari e garantire l’integrazione con gli interventi sociali dei Comuni: sono queste le funzioni del Consiglio di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci di ATS Brianza, organo di cinque componenti che è stato rinnovato lunedì nella sede monzese dell’azienda sanitaria.

La partecipazione da parte degli amministratori è stata molto elevata: 111 Comuni delle due province presenti con una popolazione rappresentata di 1.047.880 abitanti (86,5% del totale).

Alla carica di Presidente è stato eletto Flavio Polano, Sindaco di Malgrate, con alle spalle la significativa esperienza maturata come presidente della Provincia di Lecco. Per la carica di vicepresidente gli amministratori hanno scelto Marco Citterio, Sindaco di Giussano. I restanti componenti del consiglio di rappresentanza sono: Alessandra Hofmann (Sindaco di Monticello Brianza), Désirée Chiara Merlini (Assessore del Comune di Monza) e Concettina Monguzzi (Sindaco di Lissone).

“Ringrazio gli amministratori per la fiducia che hanno deciso di accordarmi – ha commentato Polano – Insieme agli altri componenti, lavoreremo con impegno e solerzia per la tutela della salute nel nostro territorio, così vasto e complesso. Daremo continuità al lavoro portato avanti da chi ci ha preceduto, e seguiremo tre punti cardine nel raccordarci con le istituzioni sanitarie: collaborazione reciproca, fiducia e capacità di ascoltarci”.

Silvano Casazza, Direttore Generale dell’ATS Brianza, ha affermato: “Da sempre la nostra Agenzia di Tutela della Salute, insieme con le ASST del territorio, ha orientato l’attività al confronto e alla collaborazione con i Comuni, al fine di costruire un sistema integrato di servizi sanitari e sociali per i cittadini. Le sfide da portare avanti sono molte, pertanto auguro buon lavoro a Flavio Polano e a tutto il Consiglio di Rappresentanza, e confermo la piena disponibilità mia e dei direttori delle ASST a lavorare insieme”.

Alla Conferenza ha partecipato anche il Presidente del Dipartimento Welfare di ANCI Lombardia, Guido Agostoni: “Il Dipartimento Welfare – ha spiegato – per svolgere la sua funzione di confronto con la Regione, ha la necessità di raccordarsi strettamente con i territori: è per questo che invitiamo a partecipare ai nostri lavori i presidenti delle Conferenze dei Sindaci. Il contributo del nuovo consiglio di rappresentanza dell’ATS Brianza sarà molto importante, anche considerando che questo territorio è da sempre all’avanguardia nella capacità di lavorare in modo integrato e di coinvolgere le comunità locali”.