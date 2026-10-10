Sanità pubblica, AVS Lecco apre il confronto sulle criticità del sistema sanitario

Sabato 17 ottobre alle 10, nella Sala di Palazzo Falck, la presentazione del documento elaborato dal Dipartimento regionale di Sinistra Italiana-AVS Lombardia

All’incontro interverranno il direttore generale di ASST Lecco Marco Trivelli, rappresentanti delle professioni infermieristiche, medici e sindacati

LECCO – Come garantire una sanità pubblica accessibile, di qualità e in grado di rispondere ai bisogni delle persone? È la domanda al centro dell’iniziativa promossa da Sinistra Italiana-AVS Lecco, che sabato prossimo, 17 ottobre, alle 10, presenterà le proposte elaborate dal Dipartimento regionale di Sinistra Italiana-AVS Lombardia per la tutela e il rilancio della sanità pubblica.

L’appuntamento è in programma nella Sala di Palazzo Falck, in piazza Garibaldi a Lecco, e punta ad aprire un confronto pubblico sulle criticità del sistema sanitario e sulle possibili soluzioni, coinvolgendo istituzioni, professionisti, organizzazioni sindacali, associazioni e cittadini.

Il documento sarà presentato da Angelo Barbato, dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e responsabile del Dipartimento Salute di Sinistra Italiana Lombardia.

Al confronto prenderanno parte anche Marco Trivelli, direttore generale di ASST Lecco; Fabio Fedeli, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche; Laura Rossi, medico di medicina generale e presidente di SNAMI Lecco; e Salvatore Arcieri, in rappresentanza della Funzione Pubblica CGIL Lecco.

Le conclusioni saranno affidate a Donatella Albini, componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana e responsabile Sanità.

L’iniziativa parte dal principio che la salute sia un diritto fondamentale, sancito dalla Costituzione e da garantire a tutti. Per AVS Lecco, il riferimento è in particolare agli articoli 9, 32 e 41 della Carta costituzionale, richiamati nel comunicato in relazione alla tutela dell’ambiente, della salute e dell’interesse collettivo.

“Difendere la sanità pubblica significa difendere un diritto di tutti. La tutela della salute non può essere un privilegio, ma deve essere una garanzia concreta per ogni persona”, sottolinea AVS Lecco, invitando la cittadinanza a partecipare all’incontro.

L’obiettivo è favorire il confronto tra i diversi soggetti coinvolti e raccogliere contributi utili a costruire una sanità più accessibile, equa e vicina ai bisogni delle persone.