Sardine, alias Alborelle lecchesi, pronte alla piazza. Giovedì a Lecco

Appuntamento alle 19 in piazza XX Settembre per le “Sardine” a Lecco

“Basta a odio, retorica, insulti e fake news. In piazza per un’Italia migliore”

LECCO – In piazza al grido “Lecco non si Lega”: le Sardine (o meglio le Alborelle a Lecco) sono pronte a manifestare anche nel capoluogo manzoniano. L’evento è già fissato per le 19 di questo giovedì, 5 dicembre, in piazza XX Settembre.

“Un grande appuntamento in piazza contro violenza, odio e discriminazioni” spiegano dal gruppo.

“L’evento, riconosciuto tra quelli ufficiali delle sardine a livello nazionale, è aperto a tutte le persone che come noi si sono stancate della retorica vuota del populismo di destra, che semina odio e inquina i pozzi con insulti e fake news” sottolineano dal coordinamento lecchese del movimento.

“Ma non sarà solo una piazza contro la destra più becera. Sarà una piazza per riaffermare valori che dovrebbero essere universali ma che troppo spesso vengono messi in discussione: i valori dell’accoglienza, della solidarietà, dei diritti, della non-violenza, dell’antifascismo. Noi crediamo che ci sia un’Italia migliore da quella di Salvini e Meloni. Un’Italia che non cede all’odio, e che si è stancata di questo clima e di questo linguaggio”.

“Sarà una manifestazione apartitica, trasversale e aperta, organizzata con la collaborazione di una rete di associazioni del nostro territorio. Ma non sarà un evento apolitico, anzi: sarà una manifestazione politica nel senso più alto e nobile che ha questa parola, quello di sognare un mondo diverso e migliore da quello attuale” aggiungono le Alborelle.

Gli organizzatori invitano tutti a presentarsi in piazza già da qualche minuto prima dell’inizio della manifestazione, senza bandiere ma con sagome di sardine e cartelloni creativi.

“Ci saranno interventi, tanta musica e condivisione, oltre alle immancabili fotografie e video dei manifestanti in piazza per dimostrare che anche Lecco non si Lega. L’iniziativa prenderà il via a partire dalle 19, per proseguire per un paio di ore”.