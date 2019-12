‘Sardine’ in piazza: cosa ne pensano i lecchesi? Ecco le risposte (VIDEO)

Attesa per il raduno, anche a Lecco, delle Sardine (ribattezzate ‘Alborelle’)

Cosa ne pensano i lecchesi? Ecco le loro risposte

LECCO – Sono pronte a scendere in Piazza anche a Lecco le Sardine, il movimento che in queste settimane ha riempito piazze e città d’Italia, facendo molto parlare di sé.

A Lecco il gruppo è stato rinominato ‘Alborelle’, in riferimento al pesce tipico del nostro Lago: lanciato circa due settimane fa sui social in pochissimo tempo ha raccolto quasi 4 mila adesioni e gli organizzatori hanno deciso di portare in piazza la manifestazione.

L’appuntamento è per questo giovedì, 5 dicembre, alle 19 in Piazza XX Settembre e, mentre cresce l’attesa di coloro che senza dubbio parteciperanno, abbiamo chiesto ai lecchesi la loro opinione a riguardo. Tra sostenitori e non, ecco le loro risposte.