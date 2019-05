Scende ancora il prezzo di Via Roma 51, il Comune la vende a 2,2 milioni

Tempo di lettura: 2 minuti

Quarta asta pubblica per vendere l’immobile comunale di via Roma 51

Nuovo ribasso sul valore d’asta, sceso da 3,9 milioni a 2,2 milioni

LECCO – Nuova asta pubblica per l’alienazione del bene di proprietà comunale sito in Via Roma 51. Palazzo Ghislanzoni, ex sede del Comune e poi delle associazioni, sarà acquisibile a partire da un valore minimo posto a base d’asta di 2.200.000 euro.

Si tratta della quarta procedura di alienazione mediante asta pubblica avviata per il bene: la prima, perfezionata nel 2010, aveva stabilito come valore minimo la cifra di 3.980.000 euro, la seconda, condotta nel 2013, aveva posto a base d’asta l’importo di 3.400.000 euro, mentre per la terza, nel 2015, le offerte potevano partire da quota 3.184.000 euro.

Poi era stato fatto un tentativo sul portale Proposta Immobili dell’Agenzia del Demanio, fissando il presso a 2,65 milioni, cifra frutto della media della stima dell’Agenzia delle Entrate.

L’ennesimo ribasso

Con questa nuova procedura, il valore minimo scende di oltre 900 mila euro rispetto all’ultima asta e di ben 1,7 milioni rispetto alla prima, nonostante le promesse iniziali del Comune di non voler ‘svendere’ l’immobile del centro Lecco. “E’ l’ultimo ribasso” era stato riferito solo lo scorso anno a fronte dell’ennesimo passo indietro sulla cifra (vedi articolo)

Del resto il Comune necessita di alienare al più presto lo stabile e investire quelle risorse nel cantiere per il nuovo tribunale, il terzo lotto di Palazzo Chereghini, per il quale aveva già ricevuto un finanziamento del Ministero per metà dell’opera (4 degli 8 milioni previsti)

“Abbiamo bandito la nuova gara per la vendita di Palazzo Ghislanzoni, dopo tre aste andate deserte. Ora, stante il significativo ribasso, ci auguriamo di ricevere offerte con rilanci per questo palazzo storico, che trova spazio nel cuore del centro cittadino di Lecco e per il quale restiamo naturalmente a disposizione in relazione alle eventuali necessità di raccogliere informazioni o di effettuare sopralluoghi” Il commento dell’assessore al patrimonio del Comune di Lecco Corrado Valsecchi.

Il bando scade il 10 luglio

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Lecco – Area V Valorizzazione del Patrimonio Comunale – Ufficio Protocollo in appositi plichi, così come descritto nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco e disponibile, insieme agli allegati, in albo pretorio e nella sezione “bandi di gara”, entro e non oltre le 12 di mercoledì 10 luglio e saranno aperte, in seduta pubblica, giovedì 11 luglio alle 10 in sala consiliare.

Scrivendo all’indirizzo patrimonio@comune.lecco.it entro le 10 di lunedì 24 giugno sarà possibile effettuare un sopralluogo dell’edificio all’asta. allo stesso indirizzo i tecnici comunali restano a disposizione per eventuali ulteriori richieste di informazioni sull’immobile e sul bando.