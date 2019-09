Sciopero del 4 ottobre: il PD di Lecco sostiene i lavoratori dell’Asst

“La sanità pubblica deve avere servizi di qualità”

Il PD di Lecco sostiene lo sciopero dei lavoratori Asst

LECCO – “Il PD di Lecco, consapevole della necessità di garantire una corretta ed efficiente gestione dei servizi socio sanitari a tutti i cittadini, intende sostenere le motivazioni che hanno portato le sigle sindacali CGIL FP, CISL FP MBL, UIL FPL, NURSING UP, F.S.I, USB e NURSIND ad indire lo sciopero di lavoratrici e lavoratori ASST Lecco e Monza Brianza nella giornata di venerdì 4 ottobre 2019. Il malfunzionamento dei servizi sanitari pubblici nega il diritto alla salute dei cittadini, soprattutto di quanti si trovano in condizioni di maggior fragilità. E’ altresì fondamentale che lavoratrici e lavoratori della sanità pubblica siano messi nelle condizioni ottimali per svolgere il loro lavoro che comporta alte responsabilità. Per questi motivi il Partito Democratico lecchese ha raccolto le motivazioni della protesta e le considerazioni dei Sindacati che hanno deciso lo sciopero del Personale ASST nei Presidi Territoriali Lecchesi e di Monza Brianza”.