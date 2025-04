Scontri davanti al comune, Forza Italia e Fratelli d’Italia condannano le violenze

“Istituzioni vero baluardo di democrazia contro chi pensa di essere il tutore della tolleranza lanciando pietre”

Piena solidarietà alle forze dell’ordine che difendono ogni giorno la sicurezza di tutti i cittadini

LECCO – Ferma la condanna da parte di Forza Italia e Fratelli d’Italia rispetto agli scontri avvenuti nella serata di ieri, lunedì, a Lecco quando alcuni manifestanti del corteo antifascista hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine per entrare in municipio durate i lavori del consiglio comunale.

“Quanto accaduto questa sera al Comune di Lecco è un fatto gravissimo che offende la nostra comunità e i suoi valori di civiltà e rispetto e va giudicato senza riserve – ha detto il Segretario Cittadino Forza Italia Lecco Angela Fortino -. Esprimiamo piena solidarietà alle forze dell’ordine, che con coraggio e dedizione difendono ogni giorno la sicurezza di tutti i cittadini e che questa sera, per salvaguardare la sede istituzionale del nostro Comune e garantire l’incolumità dei Consiglieri Comunali riuniti in adunanza, sono stati aggrediti dai manifestanti ‘antifascisti’. La violenza non può e non deve mai essere strumento di espressione: Forza Italia crede nel dialogo, nella legalità e nella difesa delle istituzioni democratiche”.

Hanno espresso solidarietà alle forze dell’ordine anche gli esponenti locali di Fratelli d’Italia Alessandro Negri, Presidente provinciale FDI; Filippo Boscagli, Capogruppo FDI Città di Lecco e Massimo Sesana, Presidente circolo FDI Lecco città: “Esprimiamo sconcerto e dolore per l’insensato assalto alla sede del Comune questa sera. Una massa di intolleranti che ha colpito le istituzioni locali e le nostre forze dell’ordine cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. È assurdo vedere nel 2025 a Lecco scene da guerra civile totalmente fuori dalla storia e soprattutto dalla realtà della nostra città. La nostra vicinanza alle istituzioni di Lecco che rappresentano tutti i cittadini e sono un vero baluardo di democrazia contro chi paradossalmente pensa di essere il tutore della tolleranza lanciando pietre contro eletti e polizia”.

Condanna rispetto ai fatti di ieri anche da parte di Roberto Gagliardi, Segretario Provinciale Forza Italia Lecco: “Esprimo il mio più sentito sostegno e ringraziamento alle Forze dell’Ordine che ieri hanno impedito ad alcuni esponenti della sinistra estrema di entrare a Palazzo Bovara e permesso di limitare il più possibile i danni in città di Lecco. Trovo davvero sconcertante il fatto che una data importante come il 25 Aprile, Giornata in cui si fa memoria della Liberazione, sia stata strumentalizzata in tale maniera per cercare di creare confusione e tensioni inaccettabili. Massima solidarietà e ringraziamento agli agenti che sono stati bersaglio di questi episodi di violenza – che vanno al di là di ogni logica e ragione e come tali da condannare -, che a rischio della propria vita hanno continuato a garantire a tutti sicurezza e protezione. Si spera che i responsabili di tali atti riprovevoli siano individuati quanto prima. Voglio solo ricordare il disposto dell’art 21 della Costituzione secondo cui ‘Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione’: la libertà di pensiero è il pilastro di uno stato democratico, quale è il nostro, che abbia alla propria base il pluralismo ideologico. Nessuno deve avere timore di manifestare civilmente il proprio pensiero, sotto il giogo di rappresaglie e recriminazioni violente. Un ulteriore ringraziamento va alle le forze dell’ordine per essersi poste, ancora una volta, a garanzia e protezione di tale irrinunciabile libertà”.