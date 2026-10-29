Scuola, l’assessore Fortino replica a Fattore Lecco: “Investiti più fondi, finanziati 36 progetti”

L’assessore all’Istruzione precisa che il Piano di Diritto allo Studio è ancora in fase di definizione

“Nel corso del mandato di 5 anni che abbiamo davanti, lo strumento del piano sarà sempre di più affinato nell’interesse dei fruitori, che sono i bambini e i ragazzi”

LECCO – Botta e risposta sul sostegno alle attività educative nelle scuole lecchesi. Dopo le critiche di Fattore Lecco alla giunta guidata dal sindaco Filippo Boscagli, con l’accusa di aver tagliato del 63% i fondi destinati ai progetti educativi, interviene l’assessore all’Educazione Angela Fortino, che rivendica un cambio di metodo e un aumento delle risorse messe a disposizione degli istituti.

Al centro del confronto c’è il Piano per il diritto allo studio, attualmente in fase di elaborazione. L’assessore anticipa che il documento sarà sottoposto alla Commissione consiliare a fine novembre e arriverà in Consiglio comunale nella metà di dicembre.

Fortino sottolinea soprattutto la scelta di modificare l’impostazione rispetto al passato, affidando direttamente alle scuole la proposta dei progetti da sostenere. “Per l’anno scolastico in corso – fa sapere – sono previsti 36 progetti presentati dagli istituti, ai quali si aggiungono 12 iniziative proposte dai diversi servizi comunali”.

L’assessore respinge inoltre la lettura di una riduzione degli investimenti e sostiene che le risorse stanziate dalla nuova Amministrazione siano superiori a quelle destinate dalla precedente. A sostegno della propria posizione, richiama i dati relativi ai progetti finanziati negli ultimi anni scolastici, indicando un incremento sia del numero delle iniziative sia degli importi complessivi.

Di seguito la replica integrale dell’assessore Angela Fortino.

“Stiamo lavorando al Piano per il diritto allo studio, che una volta ultimato sarà sottoposto alla Commissione consiliare a fine di novembre, e approderà in Consiglio comunale per la metà di dicembre.

La struttura del piano sarà differente rispetto al passato e prevede il riconoscimento (con relativo sostegno economico) di ben 36 progetti pensati e presentati dalle scuole secondo le loro necessità, in virtù di un percorso di vera condivisione e apertura in cui credo fermamente e che contraddistingue questo piano e la nostra azione. A questi 36 si aggiungono 12 progetti proposti dai diversi servizi comunali. Ho volutamente scelto di rovesciare il metodo: non più il Comune che decidere autonomamente quali progetti siano utili per le scuole, calando dall’alto tematiche e percorsi, bensì la libertà a ciascuna scuola di presentare i progetti più coerenti con la rispettiva programmazione didattica ed educativa, riservando all’Amministrazione il compito di sostenerli e valorizzarli dentro un dialogo dove le priorità e i principi si condividono.

In questa prospettiva, la nostra Amministrazione ha deciso di investire in maniera convinta e quindi ha destinato a bilancio una cifra superiore rispetto a quanto era stato destinato dalla precedente Amministrazione, così da soddisfare le richieste pervenute da tutte le scuole del sistema integrato statale e paritario.

Nell’ultimo Consiglio comunale ho ricordato come l’Amministrazione sia cambiata e con essa sia cambiato l’assessore di riferimento e il metodo. È dunque evidente come le scelte su tutto ciò che riguarda il mondo della scuola rispecchino i criteri e una visione politica diversi, così come i cittadini lecchesi ci hanno chiesto in occasione delle ultime elezioni.

La questione fondamentale resta tuttavia la seguente: sono state accolte tutte le richieste delle scuole e, nel corso del mandato di 5 anni che abbiamo davanti, lo strumento del piano sarà sempre di più affinato nell’interesse dei fruitori, che sono i bambini e i ragazzi, e dentro un’alleanza con le scuole che intendo far diventare sempre più significativa.

Nel frattempo, il dato che tengo a sottolineare è il seguente: nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati finanziati dal Comune 22 progetti per un importo complessivo di 38.300 euro, nell’anno scolastico 2025/2026 sono stati finanziati 26 progetti per un importo complessivo di 43.420 euro e per quest’anno finanzieremo 36 progetti per un importo complessivo di 55.000 euro, ai quali aggiungiamo altri 45.000 euro, che tutte le scuole potranno utilizzare per attività didattiche ed educative a loro discrezione”.