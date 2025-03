Seav lancia InformaBandi: supporto ai Comuni per partecipare ai bandi

Il nuovo servizio InformaBandi della Provincia di Lecco aiuterà i Comuni a individuare e partecipare ai bandi di finanziamento nazionali ed europei

La presidente Hofmann: “: “Questo nuovo servizio va a rafforzare il nostro ruolo di Casa dei Comuni”

LECCO – La Provincia di Lecco compie un ulteriore passo avanti nel supporto agli enti locali con il lancio di InformaBandi, il nuovo servizio del Seav (Servizio Europa d’Area Vasta) che mira a facilitare la partecipazione ai bandi di finanziamento per i Comuni. Un’iniziativa che non si limita a segnalare opportunità, ma che offre anche un supporto operativo concreto, promuovendo la creazione di progetti territoriali condivisi.

L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione dei Comuni, specialmente quelli di piccole e medie dimensioni, un sistema di informazione ragionata sui finanziamenti disponibili, accompagnato da un’assistenza personalizzata per affrontare il percorso di candidatura. Il servizio prevede una comunicazione mensile in cui verranno indicati i dettagli essenziali di ogni bando: ente erogatore, beneficiari, termini di presentazione, principali tappe, tipologie di interventi finanziabili, modalità di finanziamento e importi massimali. Il tutto corredato da un link diretto alla documentazione ufficiale.

Ma non solo. In ogni edizione di InformaBandi sarà attivato un virtual desk, uno sportello online per rispondere in tempo reale ai dubbi e offrire approfondimenti specifici sui bandi segnalati. Su richiesta, sarà possibile organizzare incontri online personalizzati per valutare la pertinenza di un bando rispetto alle esigenze del singolo Comune.

Non si tratta di un’iniziativa isolata: il Seav della Provincia di Lecco ha già fornito supporto a 15 Comuni in occasione di due bandi di rilievo, Bici in Comune 2024 e 2025, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, e Lombardia Style, presentato da Regione Lombardia.

Il lancio di InformaBandi sarà accompagnato da due eventi imminenti che si terranno nel territorio lecchese:

Lunedì 24 marzo alle 16.00 , nella sala don Ticozzi di Lecco, il Sottosegretario regionale Federica Picchi illustrerà il Bando Impianti 2025 e il programma Strumenti Sport e Giovani sui Territori .

, nella sala don Ticozzi di Lecco, il illustrerà il e il programma . Giovedì 10 aprile alle 11.00, a Villa Monastero di Varenna, l’Assessore regionale Francesca Caruso presenterà l’Avviso Unico Cultura 2025.

La Presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: “Questo nuovo servizio va a rafforzare il nostro ruolo di Casa dei Comuni: spesso, infatti, soprattutto i Comuni di piccole e medie dimensioni hanno difficoltà a individuare le opportunità offerte dai bandi regionali, nazionali ed europei e successivamente a partecipare. Attraverso InformaBandi vogliamo aiutare i Comuni a lavorare in forma aggregata, incentivare progetti innovativi in vari ambiti anche in via sperimentale e sostenere il grande interesse verso questi strumenti di reperimento risorse”.