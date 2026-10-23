Seconda corsia Quarto Ponte, Lecco-Bergamo e sicurezza SS36 tra le priorità della regione

Approvato l’aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti

“Per il Lecchese è fondamentale trasformare le esigenze infrastrutturali in progetti concreti”

LECCO – Dopo sei giorni di lavori in Aula, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato l’aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e tutti gli ordini del giorno di cui il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini è primo firmatario, dedicati alle principali esigenze infrastrutturali e di mobilità della provincia di Lecco.

Tra gli interventi prioritari figurano il completamento del Ponte Manzoni, con la realizzazione della corsia in direzione Lecco-Pescate, e la messa in sicurezza della SS36 tra Giussano e Civate, con particolare attenzione all’accelerazione dei lavori e alla realizzazione della vasca di laminazione per contrastare gli allagamenti tra Civate, Suello e Annone. Per la galleria del Monte Piazzo, oltre al monitoraggio e agli interventi di consolidamento in corso, si chiede di portare avanti lo studio di fattibilità per individuare un collegamento alternativo. Per migliorare l’accessibilità della sponda orientale del Lario, si propone anche uno studio per uno svincolo in uscita sulla SS36 da Perledo, utile a distribuire meglio il traffico e i flussi turistici.

Un’attenzione specifica è dedicata alla Lecco-Bergamo e alla SS639: dalla Variante di Vercurago, lotto San Gerolamo, alla Variante di Calolziocorte e al primo lotto della Variante di Cisano Bergamasco, nell’ambito del collegamento Lecco–Bergamo. Un apposito ordine del giorno chiede inoltre di approfondire le criticità del tratto tra Calolziocorte, Levata e Bisone e verso Cisano, aggiornando gli studi progettuali e valutando le soluzioni più efficaci sulla base dei dati di traffico e incidentalità.

Sul fronte ferroviario, gli ordini del giorno chiedono di completare l’elettrificazione della tratta Molteno-Lecco, assicurando le risorse necessarie, e di accelerare gli interventi per la soppressione dei passaggi a livello nel territorio lecchese, così da migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e ferroviaria.

“La programmazione deve partire dalle necessità reali dei territori, dando priorità alle opere che possono migliorare la sicurezza, ridurre l’incidentalità e risolvere le criticità della circolazione – ha detto Zamperini -. Per il Lecchese è fondamentale trasformare le esigenze infrastrutturali in progetti concreti, con tempi definiti, risorse individuate e un lavoro condiviso tra Regione, Governo, ANAS, RFI ed enti locali».

Per il Lario, fine, Zamperini è secondo firmatario di un ordine del giorno che punta a proseguire il percorso istituzionale verso la regionalizzazione della navigazione pubblica, aggiornando il confronto con Governo e Gestione Governativa Navigazione Laghi e valutando le esigenze di residenti, lavoratori e studenti, il rinnovo della flotta e l’integrazione con treni e autobus. Un ulteriore atto riguarda le offerte integrate treno-battello: si chiede di rimodularle in base alla stagione, distribuendo meglio i visitatori tra le località più frequentate, i borghi e le aree montane, e rafforzando le proposte giornaliere e gli itinerari di più giorni nei periodi di bassa e media stagione.

Infine, per il progetto cicloturistico PCIR 3 “Adda” – Progetto Brezza, si chiede di valutare soluzioni tecniche ed economiche per garantire maggiore continuità al collegamento tra Colico e Abbadia Lariana, includendo nel percorso anche il Comune di Dorio, ad oggi escluso.

“La priorità è costruire una rete più sicura, efficiente e integrata, che risponda alle esigenze di chi si sposta ogni giorno e valorizzi le potenzialità del nostro territorio – conclude Zamperini -. Per riuscirci servono una programmazione organica, progettazioni aggiornate e un impegno costante per reperire le risorse necessarie a realizzare le opere”.