Seggi aperti: è iniziata la domenica delle Elezioni

Europee e amministrative 2019, si può votare fino alle 23 di questa sera

Nel lecchese si eleggono i nuovi sindaci in 51 Comuni

LECCO – Ha preso il via alle 7 di questa mattina, con l’apertura dei seggi, la grande domenica delle elezioni. E’ un doppio appuntamento elettorale: i cittadini sono chiamati alle urne per votare i nuovi rappresentanti al Parlamento Europeo e in cinquantuno Comuni della provincia di Lecco si eleggeranno anche i nuovi sindaci e i Consigli Comunali.

Una scheda grigia quella che l’elettore riceverà per partecipare alle Elezioni Europee, esprimendo la propria preferenza fra 16 liste e i 276 candidati della circoscrizione Nord-Occidentale, che comprende l’area di Lecco.

Tre i candidati lecchesi: Pietro Fiocchi, candidato con Fratelli d’Italia, Marta Casiraghi, della Lega e Alberto Anghileri, in lista con La sinistra. A loro si aggiunge Nicoletta Molinari, nata a Lecco, ma residente a Erba, candidata con Fratelli d’Italia.

Scheda azzurra invece per le elezioni amministrative che coinvolgeranno i cittadini di 51 comuni della provincia di Lecco. Cento i candidati in lizza per la carica di primo cittadino, sostenuti da altrettante liste. Quindici i comuni dove si presenta una sola lista. Determinante in quel caso sarà l’affluenza al voto che dovrà superare il 50%.

I seggi resteranno aperti fino alle 23 di questa sera. Durante la giornata vi aggiorneremo sulla situazione ai seggi e sui dati dell’affluenza.

Le operazioni di scrutinio per quanto riguarda le Elezioni Europee si svolgeranno subito dopo la chiusura dei seggi; mentre, per le Elezioni Comunali inizierà alle ore 14 di lunedì 27 maggio.