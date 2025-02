Servizi abitativi, Zamperini (FdI): oltre 1,5 milioni di euro dalla Regione per la riqualificazione degli alloggi pubblici

“Non solo case, ma comunità vive e organizzate” commenta il consigliere regionale

In provincia di Lecco sono stati approvati due progetti fondamentali per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico, per un totale di circa 900.000 euro

LECCO – Regione Lombardia ha approvato la graduatoria relativa alla manifestazione di interesse per interventi per il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico (S.A.P.), con 37 progetti ammessi in tutta la regione, per un totale di 704 alloggi da ristrutturare ed un investimento complessivo di 15,4 milioni di euro.

“In provincia di Lecco sono stati approvati due progetti fondamentali per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico, per un totale di circa 900.000 euro. Il primo, da 383.000 euro, riguarderà la manutenzione straordinaria e il recupero di 11 alloggi in via Reina a Malgrate. Il secondo, da 477.000 euro, sarà destinato alla rimozione delle barriere architettoniche e alla riqualificazione di 22 alloggi in via Aldo Moro, via Movedo e via Buozzi a Lecco. Queste risorse sono cruciali per il territorio lecchese – ha sottolineato Giacomo Zamperini, componente della IX Commissione Casa di Regione Lombardia – perché garantiranno 33 alloggi in più, valorizzeranno il patrimonio pubblico e contribuiranno a contrastare l’abusivismo, offrendo soluzioni abitative più sicure e dignitose.”

Inoltre, è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziati nell’ambito del Programma regionale per il “Sostegno allo sviluppo e diffusione di servizi abitativi” e per il “Sostegno a percorsi di accompagnamento per persone a rischio di povertà ed esclusione sociale”. 24 progetti sono stati ammessi al finanziamento, con un investimento complessivo di 22 milioni di euro. Tra questi, oltre 600.000 euro sono destinati alla provincia di Lecco, con circa 230.000 euro per il progetto “ABC Abitare Bene la Comunità” del Comune di Lecco e circa 380.000 euro per il progetto di gestione sociale presentato da ALER BG-LC-SO.

“Un sentito ringraziamento all’Assessore alla Casa di Regione Lombardia, Paolo Franco, per il suo impegno nell’assegnare risorse fondamentali per il miglioramento della gestione degli alloggi pubblici. Questi fondi permetteranno di creare un modello innovativo che mette al centro le persone, promuovendo non solo case, ma vere e proprie comunità vive e ben organizzate”, ha dichiarato Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Lecco. “L’obiettivo è migliorare la qualità della vita nei quartieri, garantendo più servizi, maggiore partecipazione e un legame più forte tra inquilini ed enti gestori. Particolare attenzione sarà dedicata a chi è in difficoltà, con misure per contrastare la povertà energetica e garantire a tutti il diritto a una casa dignitosa.”