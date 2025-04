Sicurezza, Bettega (Lega): “Basta tavole rotonde, occorre agire!”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

L’indagine effettuata da Polis Lombardia in collaborazione con l’Università Cattolica fornisce numeri che testimoniano come la Lega ogni qualvolta richiamava attenzione e azioni sul tema sicurezza in città non esagerava affatto. A Lecco città nel 2022 e nel 2023 sono stati denunciati rispettivamente 100 e 106 episodi di lesioni dolose, ovvero fatti commessi con la consapevolezza che la propria azione provochi o possa provocare danni alla vittima. Parrebbe un episodio al giorno, ma sono numeri che si basano sulle denunce e che non comprendono veramente tutte le aggressioni e le minacce che bande di ragazzi più o meno giovani mettono in atto per rapinare soldi, cellulari, orologi e perfino scarpe e vestiti. Per timore di ritorsioni, di guai peggiori molti giovani nemmeno ne parlano con i genitori o a scuola.

Ricordo che il 25 novembre 2024 presentai in consiglio comunale una mozione sul tema della sicurezza, scritta con tutti gli sforzi possibili per avere un voto condiviso su un invito al sindaco a richiedere l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione per contrastare il clima di insicurezza che in troppi luoghi della città limita e preoccupa i lecchesi. Si richiamava pure l’operazione “Strade sicure” ovvero la presenza di militari, ma la sinistra come al solito ha svicolato. Il Partito Democratico, seguito da Fattore Lecco, La Sinistra cambia Lecco e Ambientalmente, ha votato contro e si è dedicato invece a organizzare un incontro pubblico dove hanno riproposto la solita ricetta della prevenzione e della coesione sociale, che sulla carta suona bene, ma che non funziona sull’immediato.

Come Lega ancora una volta chiediamo a chi governa la città di impegnarsi per avere costanti controlli del territorio, presidi e massima collaborazione con le forze dell’ordine.

Nemmeno un mese fa bande di giovani regolavano i conti fra loro in centro città, sfrontati, aggressivi e violenti, con quella insopportabile sicurezza di impunità che dà l’essere in branco.

Sabato scorso tre dodicenni in pieno giorno sono stati minacciati con un coltello, cosa deve succedere ancora? Basta con i convegni e le tavole rotonde, basta con il buonismo e le giustificazioni.

Cinzia Bettega

Capogruppo Lega Consiglio comunale di Lecco