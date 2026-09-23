Sicurezza e contrasto allo spacio, la Lega: “Il territorio non è una zona franca”

Soddisfazione espressa dal segretario provinciale della Lega Daniele Butti
LECCO – La Lega lecchese esprime apprezzamento per il rafforzamento dei controlli nelle aree boschive della provincia, con particolare riferimento all’impiego, per la prima volta sul territorio, dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria.
A intervenire è Daniele Butti, segretario provinciale della Lega Salvini Premier, che sottolinea l’importanza di estendere la presenza delle forze dell’ordine anche nelle zone più impervie e difficili da raggiungere, spesso interessate dall’attività di spaccio.
“Accogliamo con grande soddisfazione il rafforzamento dei servizi di controllo nelle aree boschive della nostra provincia e, in particolare, l’impiego per la prima volta dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria”, afferma Butti.
Secondo il segretario provinciale del Carroccio, l’attività di controllo rappresenta “un segnale importante e concreto” per impedire che le aree più isolate possano diventare luoghi nei quali gli spacciatori operano senza essere intercettati. “La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e non possono esistere zone franche dove la criminalità possa pensare di operare indisturbata”, aggiunge.
Butti rivolge quindi un ringraziamento al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, per l’attenzione riservata alle problematiche legate alla sicurezza nel Lecchese, e alle istituzioni impegnate nei controlli: dalla Prefettura alle forze dell’ordine e all’Arma dei Carabinieri.
“Quando le istituzioni lavorano insieme i risultati arrivano”, sostiene il segretario della Lega, che dedica un ringraziamento particolare anche ai militari, alle unità cinofile e a tutti gli operatori impegnati nei servizi sul territorio.
La Lega annuncia infine l’intenzione di continuare a sostenere le iniziative rivolte al contrasto dello spaccio e del degrado, con particolare attenzione alle aree più delicate della provincia. “Più controlli, più presenza dello Stato, più sicurezza”, conclude Butti, ribadendo che, secondo la Lega, “nel Lecchese la criminalità non deve trovare spazio”.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.