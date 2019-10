Sicurezza in stazione, il deputato Zoffili (Lega) scrive al Prefetto

Zoffili chiede appuntamento “per parlare della preoccupante situazione della stazione di Lecco”

“Chi delinque passa qualche ora in carcere e poi è di nuovo libero”

LECCO – “Sarò presto dal Prefetto di Lecco, dott. Michele Formiglio, per parlare della preoccupante situazione della stazione di Lecco”. Lo ha fatto sapere Eugenio Zoffili, deputato erbese della Lega e presidente della bicamerale Schengen.

“Venerdì Manaf Abuel Cocobissi, il “pugile” del sottopasso di Lecco, è stato assolto per gravi problemi mentali – ha detto Zoffili – uscirà dal carcere e passerà 2 anni in una “struttura idonea”. E poi? Ma non basta – ha proseguito – avanti un altro. Un senegalese ha tentato di rubare la pistola ad un agente, sempre nella stazione lecchese. Sarà malato anche lui? Qualche ora in carcere e poi via, liberi di delinquere nuovamente. Grazie giustizia italiana, con te ci sentiamo tuti più sicuri…” ha commentato.

Zoffili ha annunciato quindi la volontà di incontrare il Prefetto per parlare della sicurezza nella stazione di Lecco: “Chiederò un appuntamento, non solo come Deputato del collegio ma anche in veste di Presidente della bicamerale Schengen che tra le competenze ha il controllo e la vigilanza in materia di immigrazione”.