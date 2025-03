Sicurezza. Incontro con il Sottosegretario Alessio Butti

Il Sottosegretario Butti ha evidenziato il ruolo strategico che le nuove tecnologie

LECCO – Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti ha incontrato lunedì scorso il Prefetto di Lecco, Dott. Sergio Pomponio, il Questore, Dott.ssa Stefania Marrazzo, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Col. Nicola Melidonis, e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Massimo Ghibaudo. Un confronto costruttivo e approfondito, che ha permesso di fare il punto sulla sicurezza nel territorio lecchese, con particolare attenzione alle criticità registrate negli ultimi anni.

Nel corso dell’incontro, il Sottosegretario Butti ha evidenziato il ruolo strategico che le nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, possono svolgere nel supporto alle forze dell’ordine. Ha inoltre sottolineato come l’IA possa essere un valido strumento per il monitoraggio della sicurezza, grazie a sistemi avanzati di analisi in tempo reale capaci di rilevare situazioni di rischio e attivare automaticamente gli allarmi alle autorità competenti, garantendo una risposta immediata agli eventi. Questi strumenti innovativi potrebbero inoltre sopperire alla carenza di personale dedicato alla sorveglianza, ottimizzando le risorse disponibili e permettendo agli agenti di concentrarsi su attività operative più strategiche.

Il Sottosegretario Butti ha ribadito il suo massimo interesse per la provincia di Lecco, sottolineando la necessità di un’azione sempre più incisiva per contrastare fenomeni di violenza, degrado e criminalità diffusa. “È essenziale che le istituzioni, in sinergia con le forze dell’ordine, continuino a lavorare con determinazione per garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti. Ogni cittadino ha il diritto di sentirsi protetto e di vivere serenamente il proprio territorio, senza il timore di episodi di criminalità o insicurezza”.

Il Sottosegretario Butti ha poi espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dalla Prefettura e dalle Forze dell’Ordine, che hanno già messo in campo misure concrete, come le Operazioni ad Alto Impatto, producendo risultati tangibili.

L’incontro si è rivelato un’occasione preziosa per discutere di ulteriori interventi mirati a consolidare la sicurezza pubblica. “Dobbiamo continuare ad agire con tempestività e determinazione” ha concluso il Sottosegretario Butti. “Perché la sicurezza non è solo un diritto, ma anche la base per una comunità coesa. Anche grazie all’uso delle nuove tecnologie, in particolar modo l’Intelligenza Artificiale, possiamo rendere Lecco e i suoi comuni ancora più sicuri, garantendo un’azione concreta e costante contro ogni forma di violenza e illegalità”.