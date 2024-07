Sicurezza, la Lega: “Il Comune latitante non vede o non vuole vedere?”

Il Sottosegretario Regionale Piazza e il Segretario Cittadino Mauri intervengono sul tema sicurezza in centro

Annunciata una mozione per il prossimo consiglio comunale: “Il sindaco ha tutti gli strumenti per agire e porre fine a questa incresciosa situazione”

LECCO – “La situazione nel centro città sta diventando incandescente, ormai sembra di essere, al calar della sera, nel Bronx. Risse, schiamazzi e spaccio rischiano purtroppo di non far più notizia e questo non possiamo, ne dobbiamo permetterlo. Lecco sta diventando come quelle città descritte dal cantante Baby Gang. Il Sindaco Gattinoni ne è il responsabile perché ha tutti gli strumenti per agire e porre fine a questa incresciosa situazione”.

Lo dichiarano i leghisti Mauro Piazza, Sottosegretario regionale, ed Emanuele Mauri, Segretario cittadino della Lega, intervenendo sul tema sicurezza in centro città a causa degli ultimi episodi di violenza.

“Con atti e procedure formali può chiedere che nell’ambito del comitato ordine e sicurezza, presieduto dal Prefetto, ci si attivi, come brillantemente fatto in altri capoluoghi di provincia, cito ad esempio Monza, Pisa e Ferrara, con “l’operazione strade sicure” per gli obiettivi sensibili della nostra città – spiega il consigliere regionale Mauro Piazza – nel frattempo con la polizia locale, può replicare un modello efficace già sperimentato in comuni simili al nostro con “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, un insieme di azioni e strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità, anche con l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio. In particolare, risulta di fondamentale importanza il costante raccordo operativo tra le Forze di Polizia; l’interconnessione tra le sale operative, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo di aree e attività soggette a rischio. Ad una emergenza come quella della sicurezza occorrono interventi urgenti, soluzioni efficaci ed immediate; invece, il Comune latitante non vede o non vuole?”.

Mauri annuncia una mozione che i consiglieri comunali della Lega porteranno nel prossimo consiglio comunale, in calendario il 22 luglio: “Come Lega presenteremo una mozione, grazie ai nostri Consiglieri comunali, per impegnare la giunta Gattinoni ad attivare queste azioni perché senza sicurezza non ci può essere sviluppo. Con la certezza che la sicurezza non è né di destra né di sinistra, ma è un diritto che deve essere garantito e protetto per tutti siamo convinti che la maggioranza consiliare appoggerà questa nostra richiesta nell’interesse di chi oggi non si sente più sicuro girando per la nostra bella città”.