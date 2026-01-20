Sicurezza sui treni: Piazza propone FS Security anche in Lombardia

L’ordine del giorno della Lega impegna la Giunta regionale a collaborare con Trenord, FNM e Ministeri competenti

ll modello operativo FS Security prevede presidi dedicati e nuove tecnologie per ridurre aggressioni e aumentare la percezione di sicurezza

LECCO – La Lega propone di estendere in Lombardia il modello operativo FS Security, già adottato dal Gruppo FS Italiane, con personale dedicato e utilizzo di bodycam su treni e stazioni. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mauro Piazza commentando un ordine del giorno collegato alla nuova legge regionale sui trasporti, approvata dal Consiglio regionale.

“La sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario è una priorità assoluta, soprattutto in una regione come la Lombardia che ogni anno registra oltre 200 milioni di viaggiatori sui treni regionali”, ha sottolineato Piazza. Il consigliere anche anche citato il territorio lecchese, dove i flussi quotidiani di pendolari e studenti rendono particolarmente importante rafforzare i presidi di sicurezza.

Secondo Piazza, l’adozione del modello FS Security permetterebbe di prevenire episodi di violenza e aumentare la percezione di sicurezza, affiancando l’attività della Polfer e delle Forze dell’Ordine.

“I recenti fatti di cronaca – ha aggiunto – dimostrano quanto sia necessario rafforzare i presidi di sicurezza, in particolare sulle tratte più critiche e nelle fasce orarie a maggior rischio. Le sperimentazioni condotte in altre regioni hanno già evidenziato una riduzione delle aggressioni al personale ferroviario e un miglioramento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini”.

Piazza ha anche ricordato le recenti misure approvate dalla legge regionale sui trasporti, tra cui l’istituzione di un tavolo regionale permanente sulla sicurezza del trasporto pubblico e il rafforzamento delle agevolazioni sul traporto per Polizia Locale e Forze Armate.

L’ordine del giorno impegna inoltre la Giunta a collaborare con FS Italiane, FNM, Trenord e i Ministeri competenti per individuare stazioni e tratte più critiche sulla base di criteri oggettivi di rischio.