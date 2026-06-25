Sicurezza sul lago e sui treni, Zamperini: “Bene il tavolo convocato dalla Prefettura”

Zamperini chiede un rafforzamento dei controlli lungo la tratta ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

Plauso anche alle nuove regole introdotte al lido di Mandello

LECCO – Rafforzare i controlli su treni, stazioni e aree sensibili del territorio lecchese attraverso un piano coordinato e strutturale. È la richiesta avanzata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini, che torna sul tema della sicurezza dopo gli episodi segnalati nelle scorse settimane lungo la tratta ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e nelle località turistiche del lago.

Zamperini ha accolto positivamente la risposta arrivata dalla Prefettura di Lecco, che ha annunciato la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“Ci siamo attivati fin da subito chiedendo al Prefetto di Lecco la convocazione urgente di un tavolo operativo – afferma il consigliere regionale –. Prendiamo atto con soddisfazione che nel breve periodo verrà convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si tratta di un passaggio fondamentale per dare una risposta concreta, coordinata e non episodica alle criticità segnalate da cittadini, pendolari, lavoratori e famiglie”.

Nel suo intervento Zamperini richiama anche quanto avvenuto nel fine settimana a Mandello del Lario, dove sono entrate in vigore nuove disposizioni per l’accesso al lido e all’area lago.

“Quanto accaduto conferma che il problema esiste e va affrontato con serietà, senza minimizzare e senza lasciare soli i territori. Le regole più stringenti introdotte a Mandello, con identificazione all’ingresso, maggiore vigilanza e controlli rafforzati, vanno nella direzione giusta: più presidio, più decoro e più tutela per chi vuole vivere gli spazi pubblici in modo civile e sicuro“.

Il consigliere regionale ha inoltre espresso apprezzamento per l’operato dell’amministrazione comunale mandellese, ringraziando il sindaco Riccardo Fasoli e l’assessore alla Sicurezza Igor Amadori per la rapidità con cui sono state adottate le nuove misure.

Secondo Zamperini, il prossimo passaggio dovrà essere la definizione di una strategia condivisa tra tutti gli enti coinvolti.

“Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dovrà essere l’occasione per mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, forze dell’ordine, enti locali, Trenord, RFI e Regione Lombardia, con l’obiettivo di costruire un modello di prevenzione stabile per tutta la stagione estiva”.

Fratelli d’Italia, conclude il consigliere regionale, continuerà a seguire il tema della sicurezza sul territorio lecchese chiedendo controlli costanti e una maggiore presenza nelle aree considerate più sensibili, a partire dalle stazioni ferroviarie e dai luoghi maggiormente frequentati durante i mesi estivi.